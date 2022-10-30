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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حاول تفوق | نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قوية لـ حسين الشحات

صدى البلد

أكد محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، أن فوز الأهلي على الزمالك في السوبر المصري سيمنح الفريق ثقة أكبر.


قال محمد عبد الجليل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الفوز على الزمالك كان مهما، لاستعادة الثقة والأهلي كان يحتاج لتحقيق لقب السوبر بسبب إخفاقات الموسم الماضي" .

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أضاف: "انتقدت كريم فؤاد منذ فترة ولكن طالما اجتهد وأصبح يصنع الفارق لابد أن يحصل على حقه، وأعتقد أن وجود أكرم توفيق حرر كريم فؤاد وساهم في تألقه فضلا عن تألق طاهر محمد طاهر" .


وختم حديثه قائلا: "أتمنى أن حسين الشحات يفوق زي اللاعيبة اللي مارسيل كولر أعاد اكتشافها".
 

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