حسين الشحات: شيكابالا سبني وهكذا رددت عليه.. فيديو

كشف حسين الشحات، لاعب فريق الأهلي، عن دخول محمود عبد الرازق “شيكابالا”، قائد الزمالك، في مشادة معه، على هامش مباراة السوبر المصري بين القطبين في الإمارات.

حسين الشحات: شيكابالا سبني وهكذا رددت عليه

وأوضح أن شيكابالا تحدث معه، قائلًا: “وجدت شيكابالا يسب لي، فنظرت له وقلت من تسب قال أسبك أنت، سألته مرة أخرى تسبني أنا؟ قال نعم أنت”.

وأضاف: “مش عارف ليه عمل كده، أنا أكتر لاعب دافعت عن شيكابالا”.

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بعد فوزه بنتيجة 2-0، مساء أمس، الجمعة، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وقدم البرازيلي برونو سافيو أوراق اعتماده هو وكريم فؤاد، حيث سجلا هدفي الفوز في الدقيقتين (40 و90+1).

وبذلك نجح الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في حصد لقب السوبر المصري للمرة 12 في تاريخه.

وبات الأهلي الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر المصري.

