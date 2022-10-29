لا يوجد فائز بكل البطولات | مرتضى منصور يهنئ الأهلي بـ السوبر المصري

هنأ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نظيره مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بالتتويج بلقب السوبر المصري.

ونجح الأهلي في تحقيق لقب كأس السوبر للمرة 12 في تاريخه، والمرة السادسة على حساب ‏الزمالك بعدما حسم المباراة بهدفين دون رد، سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد، ليعزز رقمه ‏القياسي كأكثر نادٍ يُتوج بلقب البطولة.‏

جاء ذلك خلال البيان الصادر من قبل رئيس نادي الزمالك بشأن اجتماعه مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بشأن بعض الأمور المتعلقة بالنادي.

وجاء بيان رئيس نادي الزمالك كالتالي:-

يعقد مجلس ادارة نادي الزمالك اجتماعا طارئا غدا الأحد قبل لقاء المستشار مرتضي منصور بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمناقشة أمور مصيرية هامة وخطيرة تتعلق بمستقبل النادي وما يواجهه من مؤامرات.



وتابع :الاجتماع لاعلاقة له بمباراة السوبر التي اقيمت في مدينة العين بدولة الامارات.

وأكد المستشار مرتضي أنه اعلن عن لقائه بالوزير وحدد أنه سيكون يوم الاحد قبل إقامة المباراة بـ 24 ساعة حتي لا يربط احد بين نتيجة المباراة ولقاء الوزير.



وواصل:" حتي يستريح الجميع لا علاقة بالاجتماع بأي قرار يتعلق باللاعبين او الجهاز الفني او الطبي والاداري فمجلس الادارة يدعم المدير الفني وجهازه الطبي والاداري وبالتأكيد المشرف علي فريق الكرة فنتيجة مباراة لن تهز ثقتنا في المدير الفني او اللاعبين الذين أسعدونا من قبل بالانتصارات.

وأتم:"هذه مناسبة لتهنئة مجلس ادارة النادي الأهلي وجماهيره بالفوز ببطولة السوبر، هذه هي الرياضة الحقيقية لا يوجد فائز بكل البطولات ولا منهزم في كل البطولات ، واخيرا كل الاحترام والتقدير لجمهور الزمالك العظيم المتحضر سواء من حضر المباراة او الملايين الذين شاهدوها عبر القنوات التليفزيونية، القادم افضل ان شاء الله.

حافلة الأهلي تصل الجزيرة.. والفريق يخوض مرانه دون راحة استعدادًا لمباراة الداخلية .. صور

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى مقر النادي بالجزيرة بعد عودة البعثة من الإمارات ظهر اليوم والتتويج ببطولة السوبر المصري والذي أقيم مساء أمس على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وحرص لاعبو الفريق الذين لم يسافروا مع البعثة والجهاز الإداري وجميع العاملين بقطاع الكرة على الترحيب باللاعبين والهتاف لهم فور وصول حافلة الفريق.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم دون راحة؛ استعدادا لمباراة الداخلية في بطولة الدوري الممتاز.

ونجح الأهلي في تحقيق لقب كأس السوبر للمرة 12 في تاريخه، والمرة السادسة على حساب الزمالك بعدما حسم المباراة بهدفين دون رد، سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد، ليعزز رقمه القياسي كأكثر نادٍ يُتوج بلقب البطولة.

وحقق الأهلي في مباراة أمس الفوز رقم 100 على الزمالك عبر تاريخ لقاءات الفريقين في كل البطولات.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في 99 مباراة من قبل، بواقع 47 فوزاً في بطولة الدوري العام، 16 فوزاً في بطولة كأس مصر، فوز وحيد في بطولة كأس السلطان حسين، 26 فوزاً في بطولة دوري القاهرة، وست مرات فوز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وثلاث مرات فوز في بطولة كأس السوبر المصري، قبل أن يصل الأهلي للفوز الرابع في كأس السوبر.

وخلال تاريخ مباريات الأهلي والزمالك لعب الفريقان 231 مباراة، فاز الأهلي في 100 مباراة، وتعادل الفريقان في 78 مباراة، وخسر الأهلي 53 مباراة، أحرز خلالها الأهلي 346 هدفاً مقابل 242 هدفاً للزمالك.