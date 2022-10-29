عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا يوجد فائز بكل البطولات | مرتضى منصور يهنئ الأهلي بـ السوبر المصري

محمود الخطيب ومرتضي
محمود الخطيب ومرتضي منصور

هنأ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك  نظيره مجلس إدارة النادي الأهلي  برئاسة محمود الخطيب بالتتويج بلقب السوبر المصري.

 ونجح الأهلي في تحقيق لقب كأس السوبر للمرة 12 في تاريخه، والمرة السادسة على حساب ‏الزمالك بعدما حسم المباراة بهدفين دون رد، سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد، ليعزز رقمه ‏القياسي كأكثر نادٍ يُتوج بلقب البطولة.‏

txt

الرياضة الحقيقية | أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الأهلي بالسوبر

جاء ذلك خلال البيان الصادر من قبل رئيس نادي الزمالك بشأن اجتماعه مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بشأن بعض الأمور المتعلقة بالنادي.

وجاء بيان رئيس نادي الزمالك كالتالي:-

يعقد مجلس ادارة نادي الزمالك اجتماعا طارئا غدا الأحد قبل لقاء المستشار مرتضي منصور بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمناقشة أمور مصيرية هامة وخطيرة تتعلق بمستقبل النادي وما يواجهه من مؤامرات.


وتابع :الاجتماع لاعلاقة له بمباراة السوبر التي اقيمت في مدينة العين بدولة الامارات.

وأكد المستشار مرتضي أنه اعلن عن لقائه بالوزير وحدد أنه سيكون يوم الاحد قبل إقامة المباراة بـ 24 ساعة حتي لا يربط احد بين نتيجة المباراة ولقاء الوزير.


وواصل:" حتي يستريح الجميع لا علاقة بالاجتماع بأي قرار يتعلق باللاعبين او الجهاز الفني او الطبي والاداري فمجلس الادارة يدعم المدير الفني وجهازه الطبي والاداري وبالتأكيد المشرف علي فريق الكرة فنتيجة مباراة لن تهز ثقتنا في المدير الفني او اللاعبين الذين أسعدونا من قبل بالانتصارات.

وأتم:"هذه مناسبة لتهنئة مجلس ادارة النادي الأهلي وجماهيره بالفوز ببطولة السوبر، هذه هي الرياضة الحقيقية لا يوجد فائز بكل البطولات ولا منهزم في كل البطولات ، واخيرا كل الاحترام والتقدير لجمهور الزمالك العظيم المتحضر سواء من حضر المباراة او الملايين الذين شاهدوها عبر القنوات التليفزيونية، القادم افضل ان شاء الله.

حافلة الأهلي تصل الجزيرة.. والفريق يخوض مرانه دون راحة استعدادًا لمباراة الداخلية .. صور

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى مقر النادي بالجزيرة بعد عودة البعثة من الإمارات ظهر اليوم والتتويج ببطولة السوبر المصري والذي أقيم مساء أمس على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وحرص لاعبو الفريق الذين لم يسافروا مع البعثة والجهاز الإداري وجميع العاملين بقطاع الكرة على الترحيب باللاعبين والهتاف لهم فور وصول حافلة الفريق.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم دون راحة؛ استعدادا لمباراة الداخلية في بطولة الدوري الممتاز.

 

ونجح الأهلي في تحقيق لقب كأس السوبر للمرة 12 في تاريخه، والمرة السادسة على حساب الزمالك بعدما حسم المباراة بهدفين دون رد، سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد، ليعزز رقمه القياسي كأكثر نادٍ يُتوج بلقب البطولة.

وحقق الأهلي في مباراة أمس الفوز رقم 100 على الزمالك عبر تاريخ لقاءات الفريقين في كل البطولات.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في 99 مباراة من قبل، بواقع 47 فوزاً في بطولة الدوري العام، 16 فوزاً في بطولة كأس مصر، فوز وحيد في بطولة كأس السلطان حسين، 26 فوزاً في بطولة دوري القاهرة، وست مرات فوز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وثلاث مرات فوز في بطولة كأس السوبر المصري، قبل أن يصل الأهلي للفوز الرابع في كأس السوبر.

وخلال تاريخ مباريات الأهلي والزمالك لعب الفريقان 231 مباراة، فاز الأهلي في 100 مباراة، وتعادل الفريقان في 78 مباراة، وخسر الأهلي 53 مباراة، أحرز خلالها الأهلي 346 هدفاً مقابل 242 هدفاً للزمالك.

المستشار مرتضى منصور النادي الأهلي مرتضى منصور الأهلى وزير الشباب والرياضة محمود الخطيب دولة الامارات كريم فؤاد نادي الزمالك الزمالك الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 مباريات .. خبير لوائح يكشف عقوبة شيكابالا في السوبر المصري

تراجع حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد زواجهما.. تعرف على فارق السن بين شيري عادل وطارق صبري

مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد مباشر الآن 1-1 فى الدوري الإنجليزي

فرصة ذهبية ومرتبات مجزية.. 14 وظيفة شاغرة فى السعودية | اعرف الشروط

العلاوات للجميع.. القومي للأجور يكشف موعد زيادة الـ 300 جنيه للقطاع الخاص

الأغلى والأمهر وسيئ الحظ .. 3 نجوم أهلاوية على عتبة الرحيل في يناير

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص وانخفاض في أسعار السلع.. تغطية خاصة

ترشيحاتنا

عنده بودي جارد ومدير أعمال.. شاهد عامل النظافة بعدما تحول لشخصية عامة| فيديو

لو بتدور علي شقة.. اعرفه كيفيه الحصول على تمويل عقاري

لا يوجد فائز بكل البطولات | مرتضى منصور يهنئ الأهلي بـ السوبر المصري

مُغتصب الجوائز وأتباعه أظافرهم قذرة.. صافي ناز كاظم تحذف منشورها عن بهاء طاهر وتسب محبيه

إلغاء امتحانات شهر أكتوبر قبل انعقادها بساعات .. شائعة جديدة تنفيها التعليم

ليفاندوفسكي يقود برشلونة لفوز قاتل على فالنسيا في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة على الريق من العسل؟

أغرب معلومة عن الشيكولاتة .. هاني الناظر يكشف حقيقتها

خايفين يمسكوه.. نقل مصاب بكورونا باستخدام "ونش" في الصين

تعالج أمراضا خطيرة.. فوائد خارقة لفاكهة الكاكا

فيديو

تحذير عاجل من الدواء بسبب حقنة | سعرها 35 ألف جنيه ..فيديو

الأرصاد الجوية تحذر من الخلايا الرعدية | اعرف التفاصيل

علقة ساخنة لـ زوج سياسية أمريكية شهيرة داخل منزله |فيديوجراف

تحذير من الوزراء للتجار .. لن نسمح بالاحتكار أو المبالغة في الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ