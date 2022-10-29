الرياضة الحقيقية | أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الأهلي بالسوبر

أصدر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيانًا رسميًا عقب خسارة لقب السوبر المصري، تعليقا على بعض الأمور الحاسمة والمتعلقة بنادي الزمالك خلال الفترة القادمة.

وجاء بيان رئيس نادي الزمالك كالتالي:-

يعقد مجلس ادارة نادي الزمالك اجتماعا طارئا غدا الاحد قبل لقاء المستشار مرتضي منصور بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمناقشة أمور مصيرية هامة وخطيرة تتعلق بمستقبل النادي وما يواجهه من مؤامرات.



وتابع :الاجتماع لاعلاقة له بمباراة السوبر التي اقيمت في مدينة العين بدولة الامارات .



وأكد المستشار مرتضي أنه اعلن عن لقاءه بالوزير وحدد انه سيكون يوم الاحد قبل اقامة المباراة بـ 24 ساعة حتي لا يربط احد بين نتيجة المباراة ولقاء الوزير.



وواصل:" حتي يستريح الجميع لا علاقة بالاجتماع بأي قرار يتعلق باللاعبين او الجهاز الفني او الطبي والاداري فمجلس الادارة يدعم المدير الفني وجهازه الطبي والاداري وبالتأكيد المشرف علي فريق الكرة فنتيجة مباراة لن تهز ثقتنا في المدير الفني او اللاعبين الذين اسعدونا من قبل بالانتصارات.



وأتم:"هذه مناسبة لتهنئة مجلس ادارة النادي الأهلي وجماهيره بالفوز ببطولة السوبر، هذه هي الرياضة الحقيقية لايوجد فائز بكل البطولات ولا منهزم في كل البطولات ، واخيرا كل الاحترام والتقدير لجمهور الزمالك العظيم المتحضر سواء من حضر المباراة او الملايين الذين شاهدوها عبر القنوات التليفزيونية، القادم افضل ان شاء الله