ماذا فعل أحمد مرتضى منصور قبل بداية لقاء السوبر؟.. فيديو

رصدت عدسة صدى البلد ظهور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس ادارة نادي الزمالك والذي كان متواجداََ مع بعثة الفريق اثناء لقاء السوبر امام الأهلي في الامارات، وهو يتلو آيات القرآن الكريم قبل بداية المباراة من مدرجات الملعب.

وظهر أحمد مرتضى وهو يبدو عليه القلق بشكل كبير أثناء الوقوف للنشيد الوطني، واستبدل كلمات النشيد بآيات قرآنية كما بدى عليه.

ملخص مباراة السوبر المصري..

توج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 في تاريخه بعد تغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

أحرز هدف الأهلي الأول البرازيلي برونو سافيو فى الدقيقة 38 وأضاف كريم فؤاد الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.

بدأ الزمالك الزمالك بتشكيل خاطئ نتج عنه أسيست زملكاوي وأثمر عن هدف أول سجله البرازيلي برونو سافيو فى الدقيقة 38.

فيريرا مدرب الزمالك اعتمد على الحذر الهجومي ودفع بثلاث لاعبين فى وسط الملعب كما أن إصابة أحمد فتوح ساهمت فى منح الأهلي أفضلية فى السوبر المصري.

السويسري مارسيل كولر حصد أول بطولة له مع النادي الأهلي فى السوبر المصري وانضم إلى قائمة المدربون الفائزون باللقب.

ونجح النادي الأهلي فى فك عقدة اللون الأزرق بعدما تغلب على نادى الزمالك فى مباراة السوبر المصري بهدفين دون رد.