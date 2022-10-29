بطولة غالية.. حمدى فتحي: مبروك لجمهور الأهلي كأس السوبر المصري

احتفل حمدى فتحي لاعب النادي الأهلي بالفوز ببطولة كأس السوبر المصري على حساب الزمالك، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر حمدى فتحي صورا له وهو يحمل كأس البطولة، وعلق عليها: "الحمد لله، بطولة غالية، ومبروك لجمهور النادى الأهلي؛ وهو ما نال إعجاب متابعيه.

ونجح الأهلي في تحقيق لقب كأس السوبر للمرة 12 في تاريخه، والمرة السادسة على حساب ‏الزمالك بعدما حسم المباراة بهدفين دون رد، سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد، ليعزز رقمه ‏القياسي كأكثر نادٍ يُتوج بلقب البطولة.‏

وحقق الأهلي في مباراة أمس الفوز رقم 100 على الزمالك عبر تاريخ لقاءات الفريقين في ‏كل البطولات.‏

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة الداخلية التي تقام يوم الأربعاء المقبل على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة ‏الثالثة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وخاض الأهلي مرانه اليوم دون راحة؛ حيث توجهت حافلة الفريق من مطار القاهرة إلى مقر ‏النادي بالجزيرة مباشرة بعد عودة البعثة من الإمارات.‏

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة السوبر المصري الذي أقيم أمس تدريبات ‏استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، فيما خاض باقي اللاعبين تدريباتهم على ملعب ‏التتش تحت إشراف الجهاز الفني فيما خاض علي لطفي ومصطفى شوبير، حارسا الفريق، ‏تدريبات تحت إشراف ميشيل يانكون.‏

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران ثم ‏عقد جلسة تنسيقية مع الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للترتيب للمرحلة المقبلة.‏