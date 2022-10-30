بولندا تستقبل أكثر من 7.39 مليون لاجئ من أوكرانيا منذ فبراير الماضي

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي إلى 7 ملايين و392 ألف شخص.

وذكرت الوكالة - حسبما أفاد راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن بولندا استقبلت أمس السبت نحو 26 ألفا و800 لاجئ من أوكرانيا، فيما غادر نحو 30 ألفا و400 شخص للعودة إلى أوكرانيا؛ ليصل إجمالي العائدين إلى حوالي 5.58 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس الماضي، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.