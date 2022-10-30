خيسوس وساكا يقودان تشكيل آرسنال أمام نوتينجهام بالدوري الإنجليزي

أعلن ميكيل أرتتيا، المدير الفني لفريق آرسنال، التشكيل الأساسي لمواجهة نوتينجهام فورست، المقرر لها في تمام الرابعة عصرا، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

تشكيل آرسنال أمام نوتينجهام:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: وايت، ساليبا، جابرييل، تومايسو

خط الوسط: توماس بارتي، تشاكا، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، جابرييل خيسوس.

ويواصل الدولي المصري محمد النني، غيابه عن آرسنال في مباراة اليوم، لعدم الجاهزية بعد تعرضه لإصابة في الركبة “مؤخرا”.

ويطمح فريق آرسنال بقيادة مديره الفني ميكيل آرتيتا لتحقيق الفوز على نوتينجهام فورست في مباراة اليوم، لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي.

ويحتل فريق آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 29 نقطة، بينما يتواجد نوتينجهام فورست في المركز الـ 20 والأخيربـ 9 نقاط.