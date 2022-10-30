برلمانية: تعديلات قانون الاتصالات سلاح جديد للدفاع عن الأمن القومي

أكدت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 .

وقالت النائبة مرثا محروس: "أعتبر هذا المشروع قانون سلاح جديد أمدتنا به وزارة الاتصالات، فمع تنوع الحروب وأدواتها وفي ظل التطور التكنولوجي، كان يجب تنوع الأسلحة أيضاً، فكل مصر تواجه حروب ونحن بصدد قانون للدفاع عن الأمن القومي المصري، هدفه الأساسي فكرة تغليظ العقوبة لتحقيق الردع، لكن علينا أن ننتبه أن العقوبة لابد أن تكون على مستوى الجرم، ويجب أن يكون سقف العقوبات الخاصة بالأمن القومى شديدة".

وتابعت: نيابة عن هيئة مكتب لجنة الاتصالات نوافق القانون من حيث المبدأ "