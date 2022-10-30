عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: تعديلات قانون الاتصالات سلاح جديد للدفاع عن الأمن القومي

لجنة الشئون الدستورية
لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب

أكدت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون  تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون  تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 .

وقالت النائبة مرثا محروس: "أعتبر هذا المشروع قانون سلاح جديد أمدتنا به وزارة الاتصالات، فمع تنوع الحروب وأدواتها وفي ظل التطور التكنولوجي، كان يجب تنوع الأسلحة أيضاً، فكل مصر تواجه حروب ونحن بصدد قانون للدفاع عن الأمن القومي المصري، هدفه الأساسي فكرة تغليظ العقوبة لتحقيق الردع، لكن علينا أن ننتبه أن العقوبة لابد أن تكون على مستوى الجرم، ويجب أن يكون سقف العقوبات الخاصة بالأمن القومى شديدة".

وتابعت: نيابة عن هيئة مكتب لجنة الاتصالات نوافق القانون من حيث المبدأ "

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة الإتصالات تكنولوجيا المعلومات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك هيتقابلوا تاني.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا

القصة الكاملة لخناقة شيكابالا وحسين الشحات في نهائي السوبر.. وتهديد بالإيقاف 8 مباريات

مفاجأة.. أحمد حسن: تقرير مراقب السوبر يدين حسين الشحات في أزمة شيكابالا

اعترافات الطفلة القاصر: دخل بي بعلم أهلي ومبسوطة معاه ومش بتهمه بحاجة

اشتري دلوقتي الجرام بـ 800 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الحق اشتري .. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأحد

هذه الفئات تصرف 600 جنيه زيادة.. مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات خلال أيام

ارتفاع سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد

ترشيحاتنا

الإعفاء من أجرة المواصلات والضرائب.. بشرى سارة للمسنين في مصر

فى موسمه .. أهم فوائد الرمان الصحية

رونالدو يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

نشرة أخبار العالم| في نهاية ولايته.. الرئيس اللبناني يغادر قصر بعبدا.. الأمن يطلق النار على مظاهرات الطلاب في إيران.. وبدء التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بالبرازيل

الفتاة الذهبية.. سارة سمير تحطم 3 أرقام قياسية في بطولة أفريقيا للأثقال

الهند.. انهيار جسر مكتظ بالمارة وسقوط 400 فرد في النهر| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناس مخدوعة فيها .. منتجات غذائية تدمر الجسم | تحذير هام

رئيس الأركان يتفقد مشروع إستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بتوشكى

ماذا يحدث عند خلط العسل مع الكركم وتناول كوب منه يوميا؟

الطفلة كبرت.. تعرف على عمر لينا أحمد الفيشاوى وقصة وشم على ساقها

فيديو

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

أسعار السيارات إلى أين؟!.. تغطية خاصة| فيديو

فيديو كشف الحقيقة.. سر غياب عمر كمال عن اجتماع نقابة المهن الموسيقية

انهارت من البكاء|القصة الكاملة لـ دنيا بطمة مع محمد الترك بعد اتهامه بالخيانة والعنف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

اﻟﻤﺰﻳﺪ