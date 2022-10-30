فرج عامر: كريم فؤاد أسرع لاعب بالدوري ويستطيع اللعب في أي مركز

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بلاعب الأهلي كريم فؤاد بعد تألقه فى مباراة السوبر المصري، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب فرج عامر : "كريم فؤاد هو أهم مكسب للأهلي في كإس كلاسيكو العرب ، كريم فؤاد هو أسرع لاعب في الدوري المصري بالكرة أو بدون كرة ، كريم فؤاد هو اللاعب الوحيد في الدوري المصري الذي يستطيع ان يلعب في ٦ مراكز كروية ويؤدي بنفس الكفاءة والنجاح ، كريم فؤاد تم انتقالة من نادي النجوم إلي الأهلي وسط دهشة الأوساط الكروية لعدم درايتها بكفاءته"

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وتوج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 في تاريخه بعد تغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.



أحرز هدف الأهلي الأول البرازيلي برونو سافيو فى الدقيقة 38 وأضاف كريم فؤاد الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.