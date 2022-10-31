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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

آخرها فورد.. هجرة جماعية لصناع السيارات عن روسيا| تفاصيل

صدى البلد

أعلنت شركة فورد يوم الأربعاء أنها باعت حصتها البالغة 49% في شركة Sollers Ford Joint Venture، منهية جميع عملياتها في روسيا بشكل نهائي، وتعتبر فورد هي أحدث شركة غادرت روسيا حيث تستمر العقوبات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا في تعقيد عملياتها التجارية.

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علقت شركة فورد العمل في روسيا لأول مرة في شهر مارس، حيث أوقفت التصنيع وتوريد قطع الغيار وتكنولوجيا المعلومات والدعم الهندسي، وقالت في بيان حول البيع انها نقلت أسهمها بقيمة اسمية إلى المشروع المشترك، وتحتفظ بخيار إعادة شرائها لمدة خمس سنوات "إذا تغير الوضع العالمي".

آخرها فورد.. هجرة جماعية لصناع السيارات عن روسيا

كانت مرسيدس أعلنت أنها ستغادر روسيا أيضًا هذا الأسبوع خلال عرض النتائج المالية للربع الثالث من عام 2022، وأوقفت الإنتاج المحلي روسيا، وتصدير السيارات إلى البلاد.

 

باعت مرسيدس أصولها إلى Avtodom ، وهي سلسلة وكلاء سيارات، وهي ليست صانع السيارات الوحيد الذي يقوم بذلك أثناء مغادرتهم البلاد، حيث فعلت نيسان ورينو الشيء نفسه في وقت سابق من العام، ببيع الأصول والأسهم لشركات أخرى. 

 

كما أوقفت لامبورجيني و هوندا و BMW العمليات التجارية في روسيا منذ بداية الحرب، مع التبرع بأموال لأوكرانيا.

 

وأنهت تويوتا عمليات التصنيع في روسيا خلال أواخر الشهر الماضي بعدما فقدت أمالها في استئناف عملياتها داخل البلاد الموجودة في مدينة سانت بطرسبرج والتي يمكن أن تبني 100,000 سيارة سنويًا، وتنتج نماذج مثل كامري و RAV4. 

 

بدأ الإنتاج في المنشأة في عام 2007، وقالت شركة صناعة السيارات اليابانية إنها ستساعد الموظفين في إعادة التوظيف والتدريب وغير ذلك من أشكال الدعم.

روسيا Ford مرسيدس BMW الحرب تويوتا لامبورجيني

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