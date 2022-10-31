كفر الشيخ يستقر على 22 لاعباً لمواجهة جمهورية شبين في دوري المظاليم

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ بقيادة أيمن الجمل، المدير الفني، على اختيار قائمة تضم 22 لاعباً، استعداداً لمباراة جمهورية شبين، التي تقام اليوم، الإثنين، في تمام الثانية والنصف ظهراً، على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة «بحري» بدوري القسم الثاني بالممتار ب.

وضمت قائمة كفر الشيخ، كلاً من: حسن صبري، محمود شكري، عبد الله حافظ، أحمد أباظة، مروان أحمد، يوسف زكريا، بلال سالم، محمود شعبان، أحمد نشأت، محمد إبراهيم، أحمد عبد المنعم، محمد يوسف، محمود فتحي، صلاح فتحي، بلال زكريا، محمد نصر، محمود عبد الله، أحمد طلعت، عبد الله السيد، شمس محارب، نور العشري، عوض تهامي.

يدخل كفر الشيخ اللقاء محتلاً المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط، عقب فوزه الأخير والوحيد على المصري بالسلوم، بينما يدخل فريق جمهورية شبين اللقاء محتلاً المركز الثاني عشر برصيد نقطتين فقط.