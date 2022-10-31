ندوة للتوسع في الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل بقرى سيناء

نظمت محطة البحوث الزراعية بالعريش محافظة شمال سيناء ، ندوة تدريبي بعنوان: ( علاقة الميكروبات بالألبان ومنتجاتها) لإتاحة المجال أمام المربين للتوسع في الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل، تحت رعاية الدكتور خالد محمد محمود رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية مركز البحوث الزراعية والدكتور رزق صلاح حسانين مدير المحطة الإقليمية لشرق الدلتا وسيناء.

مشروعات منتجات الألبان

ألقت المحاضرة الدكتورة الباحثة علا فتحي بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية محطة البحوث الزراعية بالعريش، بهدف إتاحة الفرصة امام المربين للتويع في مشروعات منتجات الألبان والجبن لتوفير المنتج في الأسواق وتوفير فرص عمل جديدة وإتاحة المجال للتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني.

حضر الندوة عددا من المهندسين الزراعيين بمديرية الزراعة بشمال سيناء بهدف نقل المعارف والخبرات للمزارعين في مختلف قري وتجمعات المحافظة لتشجيع المزارعين علي إقامة أنشطة اقتصادية مدرة للدخل.