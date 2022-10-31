بث مباشر لموقع الحادث| السيسي يشهد شرحا تفصيليا لمهام الشبكة الوطنية الموحدة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شرحا تفصيليا، لما سيتم من خلال الشبكة الوطنية الموحدة لخدمة الطوارئ و السلامة العامة، وقال أحد المسئولين، إنه سيكون هناك بث مباشر، للواقع، سواء كانت حادثة أو حادث حريق، أو أى شيء.

وأضاف أحد المتخصصين، خلال كلمته أمام الرئيس لمتابعة تنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة لخدمة الطوارئ والسلامة العامة، أن الشبكة تقوم برصد كل شيء لحظة بلحظة، ويكون هناك متابعة من غرفة العمليات بالمحافظة لـلتدخل إذا احتاج الأمر.

ولفت إلى أن الأنظمة التى تنقل البث، تكون بها أحدث الإمكانيات، لنقل ما يحدث عبر الإنترنت.