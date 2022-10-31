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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

7 سيارات إسعاف.. الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس العمال بالإسماعيلية

انقلاب اتوبيس عمال
انقلاب اتوبيس عمال بالإسماعيلية

شهد مركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، حادثا مروعا، في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين، حيث انقلاب أتوبيس عمال، كان يقلهم إلى عملهم بأحد المصانع بمنطقة الاستثمار.

ارتفاع عدد المصابين إلى9 أشخاص.. أسماء الضحايا وتفاصيل حادث أتوبيس عمال الإسماعيلية

وينشر “صدي البلد” الصور الأولى للحادث الذي ارتفع فيه عدد المصابين إلى 9 حالات، بينهم حالتين إصابة ببتر، فيما تم التصريح بخروج آخرين لتحسن حالتهم الصحية بعد الحصول على الإسعافات اللازمة بمجمع الإسماعيلية الطبي.

وننشر الأسماء الكاملة لمصابي الحادث، وهم: ياسمين خالد محمد، ٣٠ سنة، بتر بالذراع الأيسر، أحمد محمد شوقي، ٢٤ سنة، كدمات، أشرف عبد الحكيم، ٢٦ سنة، سحجات في الذراع الأيسر، أحمد محمد حلمي، ٢٠ سنة، بتر بالذراع الأيسر، محمد أيمن شوقي، ١٩ سنة، سحجات بالجسم، محمد خالد محمد، ٢٥ سنة، جرح قطعي بالرأس، أحمد عبد الحميد، ٢٦ سنة، سحجات بالجسم، محمد علي محمد، ٣٤ سنة، سحجات بالجسم، محمد إبراهيم، ٢٥ سنة، سحجات بالجسم.

وأصيب 9 أشخاص، صباح اليوم الاثنين، في انقلاب أتوبيس أثناء نقل العاملين إلى بعض الشركات بمحافظة الإسماعيلية، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.

وكشفت مصادر، أنه أثناء سير الأتوبيس على الطريق اختلت عجلة القيادة، ما أدى إلى انحراف عجلة القيادة، ووقوع مصابين في الحادث.

ودفع الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ 7 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المجمع الطبي بالاسماعيلية، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين. 

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب أتوبيس يحمل لوحات معدنية رقم «ع ر 1996» قرب مدينة «المستقبل» على طريق الإسماعيلية 36 الحربي، ويستقله عدد من العاملين في بعض شركات الاستثمار.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ٧ سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

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IMG-20221031-WA0022
IMG-20221031-WA0021
IMG-20221031-WA0021
محافظة الاسماعيلية الاسماعيلية استثمار الاستثمار محمود عاشور المجمع الطبي انقلاب اتوبيس عمال

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