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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 مدربين على رادار الإقالة في الدوري الممتاز بسبب سوء النتائج.. تفاصيل

صدى البلد

اقترب ٣ مدربين في الدوري المصري الممتاز من الرحيل عن فرقهم عقب النتائج السلبية في الجولات الأولي للدوري المصري. 

 

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:"3 مدربين على أبواب الاقالة من أنديتهم حال تحقيق نتيجة سلبية في الجولة الحالية من بطولة الدوري"

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مفاجأة.. قرار جديد من فيريرا حول حراسة مرمي الزمالك

شهدت الساعات الماضية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك باستقالته إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال جلستهما معا أمس .

وجاءت استقالة مرتضى منصور من رئاسة الزمالك نتيجة الأزمات والمعوقات أمام القلعة البيضاء، خاصة بعد قرار الحجز على أرصدة النادي بالبنوك وهو الأمر الذي يعد صعبا للغاية خاصة في ظل التزام النادي بدفع مستحقات مالية كبيرة للغاية مع مطلع كل شهر سواء لجميع الألعاب وبالإضافة إلى العاملين بالنادي.

وأكد مرتضى منصور أن نادي الزمالك يتعرض لمحاولات من جانب بعض الشخصيات التي تسعى إلى تدمير النادي رافضة النجاحات التي تتحقق داخل القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة.

ورفض وزير الرياضة استقالة مرتضى منصور من رئاسة الزمالك ووعده بالتدخل والعمل على حل الأزمات التي تلاحق النادي في الوقت الحالي.

وكشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك عن كواليس  اجتماعه مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أمس الأحد فى اجتماع استمر ساعتين تقريباً.

وانتقل رئيس الزمالك للحديث عن كواليس اجتماعه مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، لافتا أن الاجتماع استمر من الساعة الثانية والنصف وحتى الساعة الرابعة.

واستطرد:" تحدثت مع وزير الرياضة عن كل الأمور الخاصة التي تعرض لها النادي، ويوم الخميس سأكشف عبر قناة الزمالك القرار النهائي بشأن الأزمات التي نتعرض لها عمدًا".

وأوضح : "ممدوح عباس لا يُحاسب، قدمنا ما يثبت أنه قام بصرف هذه الأموال 4 مرات، ورغم ذلك لم يرفع الحجز عن النادي حتى الآن، اتحدى لو كنت قد قدمت مستندا مزورًا، أنا جاهز للسجن في هذه الحالة، لكن كلها مستندات سليمة وأيضا تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات".

وأشار: "النادي يواجه أزمة كبيرة لأن هناك شخص يستيقظ من النوم كل دوره "يعكنن" على ملايين من جماهير الزمالك".

وأتم :" حزين واتعرض لحرب من هنا ومن هناك ولا نزال واقفين على أقدامنا ونتحمل من أجل جماهير الزمالك، لكن هذا فوق تحمل أي بشر، والجميع يقف ويشاهد".

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