شوبير: حراسة مرمى الزمالك ستكون مناصفة بين صبحي وعواد بأمر من فيريرا

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن قرار فيريرا المدير الفني للزمالك عقب الهزيمة أمام الأهلي في كأس السوبر المصري علي استاد هزاع بن زايد.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت إف أم أن فيريرا عقد جلسه مع لاعبي الزمالك أمس قبل المران وطالبهم بنسيان الأمر، والتركيز في المباريات المقبلة.

وأضاف أن فيريرا قرر منح محمد صبحي حارس مرمي الزمالك الفرصة للمشاركة أساسيا مع الفريق لتكون المباريات مناصفة بين صبحي ومحمد عواد.

وأضاف أن فيريرا على دراية أن عواد غير مسؤول عن الهدف الأول للأهلي أمام الزمالك في السوبر ولكنه يرغب في مشاركة صبحي أساسيا خلال الفترة المقبلة.