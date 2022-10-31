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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التموين تعلن بشرى سارة في أسعار السلع خلال الشهرين المقبلين|فيديو

التموين
التموين

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بـ وزارة التموين، إنه تم الإفراج عن أعلاف الدواجن من الجمارك وتكفي لمدة شهر.

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في اجتماع مع وزير التموين: لا رفع لسعر أى سلعة لمدة شهرين

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من غدٍ .. التموين: بدء الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بـ الجمارك


وأضاف “خليل”، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "وزير التموين ناقش مع شركات الألبان الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بداية من الغد".

وأكد "تم الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية على عدم زيادة أسعار أي سلعة"، منوها بأن "وزير التموين اتفق مع اتحاد الغرف التجارية والشركات الموردة على تثبيت الأسعار خلال شهري نوفمبر وديسمبر دون زيادة".

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، "لا زيادة في أسعار الأرز خلال الشهرين المقبلين"، مستطردا "لدينا مخزون استراتيجي من الشاي يكفي لمدة 13 شهرا".

وأوضح "تم الاتفاق مع الشركات الموردة على عودة أسعار السلع لما كانت عليه قبل التعويم".
 

بشرى سارة التموين اسعار السلع التعويم الأسعار المهندس عبدالمنعم خليل وزارة التموين

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