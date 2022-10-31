خبير: رقم موحد للطوارئ بعد افتتاح الشبكة الوطنية

علق عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، على افتتاح الرئيس السيسي لـ مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة.

وقال عبد الوهاب غنيم في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، إن القمر الصناعي طيبة 1 على ارتفاع 36 ألف كيلو متر ويغطي ثلث الكرة الأرضية بحوالي 50 دولة .

وأضاف عبد الوهاب غنيم:" قبل تواجد القمر الصناعي طيبة 1 كنا نقوم باستئجار قنوات تليفزيوينة او قنوات اتصال من دول مجاورة، لكن حاليا نستطيع أن نقوم بتأجير بعد قنوات الاتصال والبيانات من القمر الصناعي طيبة 1 للدول المجاورة وشركات البترول العاملة في الصحراء ".

وتابع عبد الوهاب غنيم:" لدينا نوعين من الشبكات هو الانترنت وهي شبكات مفتوحة وشبكات مغلقة وتعتبر شبكة الوطنية للخمات الطوارئ شبكة مغلقة ".

وأكمل عبد الوهاب غنيم:" لدينا مجموعة من مراكز الطوارئ بأرقام مثل 121 و 122 و123 وهي مراكز اتصال للطوارئ وليس إدارة أزمات".

ولفت عبد الوهاب غنيم:" الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ سيكون بها رقم موحد للطواريء وسيتم إلغاء أرقام مركاز الطواريء المتعارف عليها مثل 121 و 122".

