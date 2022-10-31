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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: رقم موحد للطوارئ بعد افتتاح الشبكة الوطنية

اتصال - تعبيرية
اتصال - تعبيرية

علق عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، على افتتاح الرئيس السيسي لـ مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة.

 

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وقال عبد الوهاب غنيم في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، إن  القمر الصناعي طيبة 1 على ارتفاع 36 ألف كيلو متر ويغطي ثلث الكرة الأرضية بحوالي 50 دولة .

وأضاف عبد الوهاب غنيم:"  قبل تواجد القمر الصناعي طيبة 1 كنا نقوم باستئجار قنوات تليفزيوينة او قنوات اتصال من دول مجاورة، لكن حاليا نستطيع أن نقوم بتأجير بعد قنوات الاتصال والبيانات من القمر الصناعي طيبة 1 للدول المجاورة وشركات البترول العاملة في الصحراء ".

وتابع عبد الوهاب غنيم:" لدينا نوعين من الشبكات هو الانترنت وهي شبكات مفتوحة وشبكات مغلقة وتعتبر شبكة الوطنية للخمات الطوارئ شبكة مغلقة ".

وأكمل عبد الوهاب غنيم:"  لدينا مجموعة من مراكز الطوارئ بأرقام مثل 121 و 122 و123 وهي مراكز اتصال للطوارئ وليس إدارة أزمات".

ولفت عبد الوهاب غنيم:" الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ سيكون  بها رقم موحد للطواريء وسيتم إلغاء أرقام مركاز الطواريء المتعارف عليها مثل 121 و 122".
 

الشبكة الشبكة الوطنية اخبار التوك شو الطواريء مصر

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