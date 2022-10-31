خلال ساعات.. القمر يصل إلى لحظة التربيع الأول ويعطي فرصة عظيمة لمشاهدته

تتزين سماء مصر غدا الثلاثاء، بظهور قمر التربيع الأول لشهر ربيع الآخر لعام 1444هـ، فى ظاهرة فلكية ينتظرها هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه سيتم مشاهدة قمر التربيع الأول لشهر ربيع الآخر يوم غدا الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر، حيث يصل القمر إلى لحظة التربيع الأول في تمام الساعة الثامنة و38 دقيقة صباحا، وبذلك سيكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر.

ويظهر خلال فترة التربيع الأول، نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلما، ويعد هذا الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

التربيع الأول القمر

والمعروف أن القمر يدور حول الكرة الأرضية مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران والتربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير ويعود إلى الاقتران مرة كل 29.5 يوم، وهذه الحركة تعني أيضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم .

خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار “تادرس”، إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

علي جانب آخر، ينتظر العالم حدثا فلكيآ عالميا يحدث الشهر القادم وهو يعد من اهم الظواهر الفلكية لهذا العام، وهو خسوف القمر، حيث سيظهر القمر باللون البرتقالي المحمر ويعد الظواهر الفلكية الأكثر إبهارا، ويعد هذا الخسوف هو آخر خسوف كلي للقمر لهذا العام .

خسوف كلي للقمر لا يشاهد في مصر

سيكون لهواة الظواهر الفلكية والمعلقة أبصارهم بالسماء، مع مواعيد مع ظاهرة خسوف القمر يوم الثلاثاء 8 بعد القادم ويكون هذا الخسوف غير مشاهد في مصر.

يحدث خسوف القمر يوم 8 نوفمبر 2022 طبقا للحسابات الفلكية المعدة من قبل وسيكون هذا هو خسوف القمر الثانى الذى يحدث فى عام 2022، حيث كان قد حدث خسوف القمر في يوم الإثنين 16 مايو 2022 وكان هذا الخسوف مشاهد في مصر بشكل جزئي.