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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الجزائري: تم التوصل إلى مشاريع قرارات ستعرض على القادة العرب

وزير الخارجية الجزائري
وزير الخارجية الجزائري

قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم الأثنين، خلال مؤتمر صحفي، إن الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية كانت ناجحة وتم التغلب على الصعوبات.

وأضاف وزير الخارجية الجزائري في ضوء إقامة القمة العربية وعقب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية، أن هناك إجماع على القضية الفلسطينية وباقي القضايا كان عليها توافقات.

وأشار لعمامرة إلى أن جدول أعمال القمة العربية اتفق عليه وزراء الخارجية العرب وسيقدم للقادة.

ولفت إلى أنه خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، تم التوصل لمشاريع قرارات سيعرض على القادة بالإضافة لإعلان الجزائر، مشيرا إلى أن هناك قرارات ذات بعد استراتيجي، كما أنه تم هيكلة موضوع إعلان الجزائر.

وقد عقد وزراء الخارجية العرب، اليوم "الإثنين" بالجزائر العاصمة، اجتماعا تشاوريا مغلقا لمناقشة وثيقة "إعلان الجزائر" قبل رفعها إلى القادة العرب خلال أعمال القمة العربية، التي من المقرر أن تنطلق غدا الثلاثاء وتستمر على مدار يومين.

ومن المقرر أن يتضمن مشروع إعلان الجزائر كافة القضايا والمسائل التي تم طرحها خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، بما فيها اجتماع وزراء الخارجية العرب.

كما سيأخذ الإعلان بعين الاعتبار التوافقات التي تمت حول مجمل القضايا، سواء في الشق السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، فضلا عن الملفات المطروحة، والتي تم مناقشتها واتخاذ بشأنها مشاريع قرارات سترفع إلى القمة للمصادقة عليها.

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