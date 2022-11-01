عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: كولر عرض 5 لاعبين على الأهلي ورتبهم حسب الأولوية

صدى البلد

كشف  فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن بعض القرارات الهامة التى اتخاذها مارسيل كولر المدير الفني للاهلي ، بعدما شاهد احتفال جماهيرالاهلى  بـ بطولة السوبر المصرى . 

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك  “ كولر اتفاجئ بـ احتفال  جماهير الاهلي به في كل مكان بشكل مذهل و رائع وفوجئ بأن جمهور الاهلي ناس ودودين جدا والأهلي هو مصدر سعادتهم، وقرر أنه لن يفقدهم هذا الإحساس تحت أي ظرف”.

وتابع “  كولر اكد انه لن يرضي باى لاعب اجنبي مستواه لا يؤهله للعب في نادي اوروبي متقدم في الدوريات الاوروبية الاولي ، واكد ان وجود هذه النوعية من اللاعبين سوف تفيده وتفيد الاهلي في المباريات الافريقية والمحلية وسوف تكون قادرة علي حسم أي مباراة في أصعب الظروف”.

وأضاف عامر “ كولر اختار 5 لاعبين وطلب من الكابتن محمود الخطيب أن يحضر منهم 3 وحدد الاولوية والترتيب ، و قال عندما يتواجد هؤلاء اللاعبين سوف يرتفع مستوي الفريق كله لان ذلك سوف يحدث منافسة ايجابية قوية داخل الفريق لمصلحة الاهلي ويسعد جماهيره ”.

ويذكر أن توج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 في تاريخه بعدما تغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

و يلتقي الأهلي بالداخلية يوم الأربعاء المقبل، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.
 

مصر الأهلى الدوري المصري الخطيب الزمالك نادي سموحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ودع جمهوره برسالة على صفحته.. وفاة الشيف أسامة السيد

أفلام ومسلسلات ورياضة.. توقف100 قناة على النايل سات بشكل مفاجئ.. الأسباب والتفاصيل

أقوى مهاجم إفريقي.. فرج عامر يعلن عن أول صفقات الأهلي بالميركاتو الشتوي

بعد واقعة رشوة حمو بيكا.. عقوبات تصل إلى الأشغال الشاقة تنتظر المتهمين

كولر عايز يخليها ضلمة.. فرج عامر يكشف خطة الأهلي في الميركاتو الشتوي

برق ورعد وأمطار غزيرة.. حالة الطقس في مطروح

يعرضه للإيقاف مدى الحياة.. ماذا يعني لجوء كهربا للقضاء المدني؟.. فيديو

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

ترشيحاتنا

مدرب بوليفار يرد على شائعات إصابة برونو سافيو المزمنة.. فيديو

دعاء الصباح .. البحوث الإسلامية: بـ11 كلمة يعطيك الله حتى يرضيك

أسعار الذهب تنخفض عن أمس.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 1-11-2022

سقوط زعيم المافيا بإيطاليا في قبضة الشرطة الأرجنتينية أثناء عملية تهريب ضخمة

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

مقطع مبكي.. طفلة كينية تسمع لأول مرة| شاهد رد فعلها

روبرت.. أكثر دمية مسكونة في العالم.. تضحك وتتحرك

أول صور من حفل زفاف إلهام بديع الشهيرة بالصغنن

فيديو

5 خدمات مباشرة.. اعرف الشبكة الموحدة للطوارئ هتفيدك إزاي |تعليق صوتي

المدير الإقليمي للميتا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مصر سوق جاذب للتكنولوجيا |خاص

في الفصل والطابور.. وفاة معلمين اثنين داخل مدرستين بالشرقية والقليوبية

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار لمدة 3 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ