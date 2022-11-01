فرج عامر: كولر عرض 5 لاعبين على الأهلي ورتبهم حسب الأولوية

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن بعض القرارات الهامة التى اتخاذها مارسيل كولر المدير الفني للاهلي ، بعدما شاهد احتفال جماهيرالاهلى بـ بطولة السوبر المصرى .

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك “ كولر اتفاجئ بـ احتفال جماهير الاهلي به في كل مكان بشكل مذهل و رائع وفوجئ بأن جمهور الاهلي ناس ودودين جدا والأهلي هو مصدر سعادتهم، وقرر أنه لن يفقدهم هذا الإحساس تحت أي ظرف”.

وتابع “ كولر اكد انه لن يرضي باى لاعب اجنبي مستواه لا يؤهله للعب في نادي اوروبي متقدم في الدوريات الاوروبية الاولي ، واكد ان وجود هذه النوعية من اللاعبين سوف تفيده وتفيد الاهلي في المباريات الافريقية والمحلية وسوف تكون قادرة علي حسم أي مباراة في أصعب الظروف”.

وأضاف عامر “ كولر اختار 5 لاعبين وطلب من الكابتن محمود الخطيب أن يحضر منهم 3 وحدد الاولوية والترتيب ، و قال عندما يتواجد هؤلاء اللاعبين سوف يرتفع مستوي الفريق كله لان ذلك سوف يحدث منافسة ايجابية قوية داخل الفريق لمصلحة الاهلي ويسعد جماهيره ”.

ويذكر أن توج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 في تاريخه بعدما تغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

و يلتقي الأهلي بالداخلية يوم الأربعاء المقبل، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

