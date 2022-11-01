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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| أخطاء ترتكبها في هاتفك الآيفون تعمل على إتلافه فورا.. واحذف رقم موبايلك من فيسبوك وماسنجر نهائيا

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

فيفو تستعد لإطلاق iQOO 11 بمعالج 8Gen 2 وبطارية 5000 مللى أمبير

 

تستعد شركة فيفو الصينية لإطلاق سلسلة جديدة من هواتفها الرائدة تحت اسم مع بداية العام المقبل 2023 تنافس فيها عدد من هواتف الأندرويد منها هواتف سامسونج و شاومي ووان بلس، حيث ستصدر الهواتف مع أفضل معالج قادم من شركة كوالكوم الأمريكية، وبطارية سعة 5000 مللى أمبير، ومعدل شحن 100 واط.

 

تشتري سامسونج Galaxy S22 أم تنتظر لإطلاق لـ S23.. خبراء ينصحون


ينتظر الكثير من محبي ومستخدمي هواتف سامسونج قدوم هواتفها الرائدة Galaxy S23 التي سيتم إصدارها رسميا مع بداية العام المقبل 2023، والمقرر أن تحصل على تغييرات وتحسينات كبيرة، ولكن على الرغم من ذلك ما يزال الكثير من راغبي الشراء مترددون ما بين انتظارها أو شراء سابقتها  Galaxy S22.

 

احذر .. أخطاء ترتكبها في هاتفك الآيفون تعمل على إتلافه فورا


يعتمد الكثير من مستخدمي هواتف آيفون في طريقة استخدامهم للهاتف على أنه الهاتف الذكي الأقوى أداء بالإضافة إلى تمتعه بحماية من الفيروسات والبرامج الضارة، ومن ثم يبدأون التصرف وفقا لذلك دون أدنى اعتبار لاتباع الأساليب السليمة؛ لذلك يتفاجئون مع الوقت بتلف هواتفهم في وقت قصير.


بهذه الطريقة.. احذف رقم موبايلك من فيسبوك وماسنجر نهائيا

 

يمثل تخزين المعلومات الشخصية للمستخدمين والاحتفاظ بها من قبل منصات التواصل الاجتماعي قلقا كبيرا للمستخدمين، حيث تمتلك عدد كبير من المنصات المختلفة مثل ميتا التي تملك تطبيقات فيسبوك، وإنستجرام، وواتساب الكثير من بيانات المستخدمين مثل أرقام الهواتف والموقع الخاص بهم، والتفضيلات الخاصة بهم، وكذلك سلوكيات الشراء.

 

عطل كبير يضرب إنستجرام Instagram.. والتطبيق يعتذر


أبلغ عدد كبير من مستخدمي تطبيق إنستجرام Instagram عن عدم تمكنهم من استخدام التطبيق بشكل طبيعي، حيث قال بعض المستخدمين إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى التطبيق وتم إخطارهم بتعليق حساباتهم.

 

إيلون ماسك يرد على احتمالية عودة ترامب لـ تويتر بتعليق ساخر


رد رجل الأعمال، إيلون ماسك، على السؤال المتكرر حول احتمالية عودة الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب، إلى حسابه على تويتر، بتعليق ساخر، وذلك بعد أيام قليلة من استحواذه بشكل نهائي على شركة تويتر Twitter .

 

سيسكو العالمية تُعلن عن مشاركتها كمزود خدمات تقنية المعلومات في قمة المناخ


أعلنت شركة سيسكو العالمية ووزارة الخارجية المصرية اليوم، عن دور الشركة كمزود خدمات تقنية المعلومات في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ السابع والعشرين (COP27).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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أخبار التكنولوجيا| أخطاء ترتكبها في هاتفك الآيفون تعمل على إتلافه فورا.. واحذف رقم موبايلك من فيسبوك وماسنجر نهائيا

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