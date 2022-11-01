سقوط زعيم المافيا بإيطاليا في قبضة الشرطة الأرجنتينية أثناء عملية تهريب ضخمة

قالت وكالة الأمن الأرجنتينية في بيان إن الشرطة الفيدرالية الأرجنتينية ألقت القبض على أحد كبار رجال العصابات الإيطاليين في ضواحي بوينس آيرس ، وبذلك انتهت عملية مطاردة استمرت لسنوات.

وقال البيان إن كارمين ألفونسو مايورانو ، زعيم مافيا ندرانجيتا الإيطالية ، البالغ من العمر 68 عاما ، اعتقل يوم الأربعاء الماضي في بلدة غيرنيكا بمقاطعة بوينس آيرس.

واتهمت السلطات الدولية مايورانو الإيطالي المولد بتنفيذ عمليات تهريب للمخدرات والأسلحة بين أمريكا اللاتينية وأوروبا.

وتعتبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، المعروفة باسم الإنتربول ، أن 'ندرانجيتا' 'واحدة من أقوى المنظمات الإجرامية في العالم.'

وصدرت مذكرة توقيف دولية بحق مايورانو في عام 2015 ، وأطلق الإنتربول جهدًا في عام 2020 لتنسيق الجهود الدولية للقضاء على الجماعة الإجرامية.

وقال بيان الشرطة إن 'مافيا ندرانجيتا أثبتت وجودها في الأرجنتين منذ عدة سنوات ، وتعمل جنبًا إلى جنب مع نظرائها الألبان في أوروبا.

تم وضع المعتقل تحت تصرف المحكمة الجنائية والإصلاحية الفيدرالية في الأرجنتين.