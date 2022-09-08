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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

60 سائق دراجات نارية يسرقون بنزين محطة وقود.. واقعة صادمة بالأرجنتين

60 سائق دراجات نارية
60 سائق دراجات نارية يسرقون بنزين محطة وقود.. واقعة صادمة

في واقعة صادمة بالأرجنتين، أقدم 60 سائق دراجات نارية على سرقة بنزين محطة وقود تديرها الحكومة في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس.

تعرضت محطة الوقود لعملية سطو واسعة النطاق بعد أن سارع 60 راكبا ملثمين  للدراجات بسرقة جالونات بنزين دون دفع ثمنها.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ستار»البريطانية، اليوم الخميس، أظهرت لقطات  الدوائر التلفزيونية المغلقة راكبي الدراجات النارية يسرقون البنزين.  

تفاصيل سرقة 60 سائق دراجات نارية محطة وقود

حدثت واقعة السرقة الصادمة، عندما كان يزود عامل محطة الوقود سيارة دفع رباعي بالبنزين على الجانب الآخر من المحطة، ثم أصيب بالارتباك الشديد عندما وجد نفسه وسط هذا الكم الهائل من الدراجات. 

ولم يتمكن سائق سيارات الدفع الرباعي والشاحنة الصغيرة من مغادرة محطة الوقود، حيث اضطروا إلى البقاء بجانب العامل بينما ذهبت بعض الدراجات مباشرة إلى مضخات التزود بالوقود ثم فروا هاربين. 

60 سائق للدراجات النارية يسرقون بنزين محطة وقود..واقعة صادمة بالأرجنتين 

ولفتت  شبكة الأخبار الأرجنتينية TN إلى أنه على الرغم من اتصال عامل محطة الوقود برقم الطوارئ 911 ست مرات، لم تصل الشرطة إلى محل واقعة السرقة إلا بعد فرار اللصوص الملثمين.

ولم يتم القبض على أي من الملثمين حتى الآن، ولا يزال المبلغ الذي خسرته محطة الوقود من الغاز المسروق غير معروف. 

ردود فعل صادمة على سرقة محطة وقود بالأرجنتين 

من جانبه، هاجم عضو الكونجرس في بوينس آيرس، كريستيان ريتوندو، وزير الأمن سيرجيو بيرني، وحاكم العاصمة، أكسل كيسيلوف، لعدم القيام بما يكفي لمكافحة مثل هذه الجرائم في المنطقة.

وكتبت ريتوندو على موقع “تويتر”: «هؤلاء صورة مثالية للفوضى في العاصمة: 60 من راكبي الدراجات النارية يسرقون ويسخرون من أنفسهم أمام الكاميرات، خلال فترة ولايتي كوزير للأمن في بوينس آيرس ضاعفنا العمليات، وصادرنا أكثر من 30 ألف دراجة نارية وروجنا لقانون مكافحة الدراجات النارية، فعندما يكون هناك قرار سياسي لا أعذار».

60 سائق دراجات نارية يسرقون بنزين محطة وقود.. واقعة صادمة بالأرجنتين 
60 سائق دراجات نارية يسرقون بنزين محطة وقود.. واقعة صادمة بالأرجنتين 

 

60 سائق للدراجات النارية سرقة بنزين محطة وقود واقعة صادمة بوينس آيرس العاصمة الأرجنتينية

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