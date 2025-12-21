رئيس مركز الفرافرة يتفقد محطة الكهرباء ويتابع الصيانة وانتظام عمل وحدات التوليد

تفقد اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد محطة كهرباء الفرافرة يرافقه المهندس ابراهيم محمد مصطفي مدير المحطة وذلك للتأكد من الانتهاء من عمرة وحدة التوليد بقدرة 2,5 ميجا ودخولها الخدمة بعد عمل الاختبارات اللازمة بالإضافة إلى متابعة موقف إنهاء اعمال صيانة الوحدة الكاتلر بلر بقدرة 5 ميجا في نهاية شهر يناير 2026 وذلك استعداداً لشهر رمضان المبارك.

وتابع رئيس مركز الفرافرة، استكمال أعمال صيانة وحدة توليد قدرة 3,8 ميجا والمقرر الانتهاء منها خلال شهر مارس 2026 ومتابعة وصول وحدة توليد قدرة 2,5 ميجا من مجمع كهرباء مركز الداخلة خلال الايام القادمة مع التأكد من وصول جميع قطع غيار صيانه وحدات التوليد الجاري تركيبها استعداداً لاستقبال صيف 2026 وقدم الشكر لجميع العاملين بقطاع الكهرباء بمركز الفرافرة علي المجهود العظيم المبذول لاستقرار التيار الكهربائي.