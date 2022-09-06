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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

داء الفيالقة يتسبب في إصابة 8 حالات جديدة بالأرجنتين..معلومات عن المرض المحير

داء الفيالقة يتسبب
داء الفيالقة يتسبب في وفاة 8 حالات جديدة بالأرجنتين

في تطور جديد للمرض المحير الذي ظهر في  الأرجنتين على مدار الأيام القليلة الماضية  أعلنت السلطات الصحية في الأرجنتين أن داء الفيالقة تسبب في إصابة 8 حالات جديدة،  فما أبرز المعلومات عن المرض المحير الذي تشبهه كيفية انتشاره فيروس كورونا (كوفيد_19) في ووهان بالصين أواخر عام 2019 حيث كان يوصف في البداية بأنه مجرد التهاب رئوي.

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داء الفيالقة يتسبب في وفاة 8 حالات جديدة بالأرجنتين

قال وزير الصحة الأرجنتيني، لويس ميدينا رويز، اليوم الاثنين، إنه تم رصد 8 حالات جديدة من الالتهاب الرئوي الناجم عن بكتيريا «الليجيونيلا» المسببة لـ «داء الفيالقة»، منوها: « البكتيريا لا تنتقل من شخص لآخر، بل من خلال استنشاق بخار الماء وهواء المكيفات ورذاذ الماء عند الاستحمام». 

وأضاف لويس ميدينا رويز أن جميع المصابين في عيادة خاصة واحدة، وأنه تم إدراج ما لا يقل عن 8 مرضى جدد، يشملون: مريض عام و2 من العاملين الصحيين و5 من مقدمي الرعاية الصحية، لافتا إلى أنهم نُقلوا جميعهم إلى المستشفى.

وأكد وزير الصحة الأرجنتيني أنه منذ ظهور الحالات في أغسطس الماضي لا يوجد مرضى مصابون بهذه الالتهابات الرئوية خارج نطاق العيادة الخاصة عن يقين، وفقا لما ذكرته  «فرانس برس».

الأسبوع الماضي، توفي 6 أشخاص بسبب الالتهاب الرئوي الثنائي العدواني، وهو أمر حيَّر الأطباء خاصة أن الفحوصات الأولية استبعدت إصابتهم بـ «كوفيد-19» والإنفلونزا وفيروس هانتا (الذي ينتقل عن طريق القوارض).

والغالبية العظمى من المرضى، وبعضهم مصاب بأمراض مصاحبة  من أعضاء في طاقم التمريض في العيادة الخاصة نفسها في سان ميجيل دي توكومان، ومن بينهم مريضة تبلغ من العمر 70 عاما، خضعت لعملية جراحية في تلك العيادة.

أبرز 6 معلومات عن داء الفيالقة Legionella

-اكتشف داء الفيالقة Legionella  لأول مرة سنة 1976 م عندما حدثت فاشية كبيرة من الالتهاب الرئوي القاتل في رابطة الفيالقة العسكرية بمدينة فيلاديلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، ولذلك سُميت العدوى بداء الفيالقة.

- تنتقل العدوى غالبا عن طريق استنشاق قطيرات الماء الملوثة، كما قد تحدث عندَ التعرض لمياه الاستحمام أو أنظمة التكييف.


-يعاني مريض داء الفيالقة Legionella  من حمى، وقشعريرة، وألم عضلي، وقد يعاني من صعوبة وألم عند التنفس.


-تشخصُ عدوى داء الفيالقة Legionella  عن طريق تحليل عينات من القشع، أو سوائل الرئة، أو البول.

-يصاب أصحاب الجهاز المناعي الضعيف وداء السكري واضطرابات رئوي مزمن، مثل الداء الانسدادي الرئوي المزمن (COPD) ومدخين السجائر وكبار السّن  بعدوى داء الفيالقة Legionella بشكل أكبر. 

- يمكن للمضادات الحيوية مُعالَجَة داء الفيالقة بشكل فعال فيكثير من الحالات حتي الآن.

 

 

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