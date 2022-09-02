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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بنفس طريقة كورونا.. مرض غامض يثير القلق في الأرجنتين

مرض غامض يثير القلق
مرض غامض يثير القلق في الأرجنتين..تفاصيل الوفيات والإصابات

في ظل حالة خوف من تفشي فيروسي جديد شبه مقلق يشبه كيفية انتشاره فيروس كورونا (كوفيد_19) في ووهان بالصين أواخر عام 2019 حيث كان يوصف في البداية بأنه مجرد التهاب رئوي، ظهر مرض غامض يثير القلق في الأرجنتين، فما تفاصيل الوفيات والإصابات الخاصة به حتي الآن. 

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تفاصيل مرض غامض يثير القلق في الأرجنتين

كشف مسؤولو الصحة الأرجنتينية عن وفاة شخصين وإصابة 6 آخريين بسبب عدوي مريض  بالعناية المركزة في مستشفى خاص في توكومان، منطقة صغيرة على بعد 800 ميل شمال غرب العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، وفقا لصحيفة «الديلي ميل». 

وقال لويس ميدينا رويز، وزير الصحة في توكومان، لوسائل الإعلام المحلية: «يشترك المرضى في الحالة التنفسية الحادة مع الالتهاب الرئوي الثنائي الذي يشبه من أعراض فيروس كورونا، لكننا نستبعد أن يكون هذا المرض (كوفيد_19) وفرضيته». 

وأضاف وزير الصحة في توكومان أن المصابين الـ 6 خضعوا لعدد كبير من الاختبارات ونتائجها كلها سلبية، مشيرا إلى أن من بين هذه الفحوصات كورونا، الرشح، الإنفلونزا بنوعيها (+أ+) و(+ب+)، فيروس هانتا (عدوى تنتقل عن طريق القوارض)، و25 جرثومة أخرى.

وتابع لويس ميدينا رويز أن الإصابة قد تكون ناجمة عن عدوى، لكن في الوقت نفسه فإن الأطباء لم يستبعدوا نهائيا إمكانية أن تكون ناجمة عن تسمم ما، أو انتشار بكتيري بسبب تلوث المياه أو وحدات تكييف الهواء، منوها أنه من السابق لأوانه البدء في دق ناقوس الخطر  على الرغم من أوجه التشابه بين تفشي المرض الغامض وظهور فيروس كورونا. 

ولفت إلى أن عينات من المرضى أُرسلت إلى المختبر المرجعي الوطني في العاصمة معهد مالبران في بوينس آيرس، لإخضاعها لمزيد من التحاليل، وأن نتائج هذه الاختبارات ستظهر بحلول نهاية الأسبوع.

هل المرض الغامض بالأرجنين مقلق كانتشار فيروس كورونا؟ 

وفي ذات السياق، أفاد البروفيسور ديفي سريدهار، رئيس قسم الصحة العالمية في جامعة إدنبرة لصحيفة «التلجراف»: «من الواضح أن الأمر مقلق لكننا ما زلنا بحاجة إلى معلومات أساسية حول انتقال العدوى والسبب الأساسي لها، لكي نمنع إمكانية أن ينتشر تفشي المرض في أي جزء من العالم إذا لم يتم احتواؤه بسرعة  من خلال السفر بالطائرات أو التبادلات التجارية عموما». 

من جهتها، نبهت وزارة الصحة الأرجنتينية أن المصابين الستة، يشملون 5 عاملين صحيّين ومريضة في وحدة العناية المركّزة في عيادة خاصة في سان ميجيل دي توكومان، وقد بدأت الأعراض تظهر عليهم بين 18 و22 أغسطس، ولم تُسجّل أي إصابة جديدة منذ 22 أغسطس على صلة بهؤلاء المرضى.

وتم إغلاق المستشفى وتعقب وعزل المخالطين للمرضى، وفق ما أكدته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية.

 

 

 

 

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