حمد إبراهيم: انتظروا استثمارات خاصة بالنادي المصري مع كامل أبو علي

كشف حمد إبراهيم المدرب العام بالجهاز الفني لفريق المصري تركيز كامل أبو علي رئيس النادي على زيادة موارد النادي المصري.



قال حمد إبراهيم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كامل أبو علي سيزيد موارد النادي المصري بالعديد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة من خلال العمل على بعض الإنشاءات مثل الاستاد أو المول الخاص".



وأضاف: "الناحية الاستثمارية والمادية أصبحت هامة في فكرة المنافسة في كرة القدم بالوقت الحالي" .



وتطرق للحديث عن الإسماعيلي قائلا: "جاريدو مدرب كبير واسم الإسماعيلي بمفرده يصنع الفارق، وأتمنى التوفيق للفريق فيما هو قادم"