مدرب بوليفار يرد على شائعات إصابة برونو سافيو المزمنة.. فيديو

كشف أنطونيو كارلوس زاجو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بوليفار البوليفي، حقيقة الإصابة المزمنة لصفقة النادي الأهلي الجديدة البرازيلي برونو سافيو وذلك عقب التتويج مع الشياطين الحمر بلقب السوبر المصري.



وقال زاجو، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم: "لم أكن أرغب في رحيل سافيو عن بوليفار، لكن هذه هي كرة القدم وأتمنى له التوفيق مع النادي الأهلي".



وأضاف: "إصابات سافيو المتكررة؟ لم يتعرض سوى لإصابة واحدة معنا على ما أتذكر وهو يهتم بنفسه جيدا خارج الملعب، وانتقالاته بين الأندية أمر طبيعي ، ولا توجد لديه إصابة مزمنة كما يتردد".

الفوز بالسوبر مع الأهلي بداية رائعة لسافيو



ويرى أنطونيو كارلوس ، أن تتويج البرازيلي برونو سافيو لاعب فريقه السابق ، بكأس السوبر المصري مع الأهلي بداية رائعة له مع الشياطين الحمر.



وأردف زاجو "تسجيل سافيو لهدف في شباك الزمالك بالسوبر وفوزه بأول لقب مع الأهلي بداية رائعة، ولازال لديه الكثير ليقدمه مع الأهلي".



وأضاف: "لعبت مع أحمد حسن وأظن أنه لعب للأهلي، وأعلم أن الأهلي أهم نادي في مصر".

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