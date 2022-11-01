موعد عودة دونجا إلى تدريبات الزمالك

أكد الإعلامي محمد فاروق أن نبيل عماد دونجا لاعب فريق الزمالك بدأ العودة تدريجيا للتدريبات التأهيلية في نادي الزمالك؛ عقب الجراحة التي خضع لها في قطر مؤخرا.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حضر لمقر القلعة البيضاء، السبت الماضي، لأول مرة، بعد انضمامه للفريق، قادما من بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية الماضية".

وتابع:" اللاعب خضع لجراحة غضروف الركبة في قطر في الفترة الماضية، وخاض المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي هناك، قبل العودة إلى القاهرة؛ ليخوض مرحلة التأهيل الثانية تحت قيادة محمد أسامة طبيب الزمالك".

وأضاف :"اللاعب سيتواجد في التدريبات الجماعية للأبيض بعد 3 أسابيع؛ من أجل الاستعداد للمشاركة في المباريات".