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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سامسون خارج حسابات فيريرا أمام إنبي وإصابته مبكرا لغز كبير.. تفاصيل

سامسون أكينيولا
سامسون أكينيولا

أكد الإعلامي محمد فاروق أن إصابة سامسون أكينيولا مهاجم فريق الزمالك مبكراً وغيابه عن مباراة الفريق الأبيض أمام إنبي يوم الأربعاء المقبل ببطولة الدوري الممتاز ، لغز كبير وأمر محير.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" سامسون أكينيولا مهاجم فريق الزمالك الجديد لم يشارك في مباريات كثيرة مع الفريق هذا الموسم ومن الغريب أن يعاني اللاعب من التهابات في مفصل الحوض على الرغم من مشاركته القليلة مع الفريق الأبيض".

وأضاف:" سامسون أكينيولا مهاجم فريق الزمالك خرج من حسابات البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق لمباراة إنبي يوم الأربعاء المقبل بالدوري ".
 

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وأردف محمد فاروق" تأكد غياب سامسون إكينولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مواجهة إنبي القادم في بطولة الدوري الممتاز بسبب الإصابة".

وتابع:" مهاجم الزمالك خرج من حسابات فيريرا بسبب الإصابة في مفصل الحوض وهي الإصابة التي تعرض له قبل مواجهة الأهلي الاخيرة في السوبر المحلي".


ويلتقي الزمالك مع إنبي يوم الأربعاء المقبل على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

سامسون أكينيولا الزمالك محمد فاروق فيريرا المقاولون العرب انبي

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