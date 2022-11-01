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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يدرس الدفع بهداف الفريق أساسيا أمام الداخلية في الدوري

كولر
كولر

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يدرس عدم الدفع بـ شادي حسين مهاجم الفريق الأحمر، منذ البداية، في مباراة فريق الداخلية، غدا الأربعاء، في بطولة الدوري الممتاز.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" يفكر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي في الدفع بمحمد شريف في خط هجوم الفريق الأحمر في مباراة الداخلية كأساسي، والاحتفاظ بشادي حسين على مقاعد البدلاء؛ كورقة رابحة".

وأضاف:" كولر يفكر في الاعتماد على محمد شريف، وإراحة شادي حسين أمام الداخلية؛ بسبب المجهود الكبير الذي بذله في مباراة السوبر أمام الزمالك".

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واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تدريباته صباح الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية في الجيم قبل انطلاق المران الجماعي الذي بدأ باجتماع مصغر للجهاز الفني مع اللاعبين .

واحتفل اللاعبون في بداية المران بعيد ميلاد أندريس اندويا مخطط الأحمال.

وأدى اللاعبون بعض تدريبات الكرة المتنوعة في الملعب ركز خلالها الجهاز الفني على تنفيذ بعض الفنيات المحددة لكل لاعب.

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وخاض الثنائي اليو ديانج ورامي ربيعة تدريبات بدنية في الجيم واعقبها  الجري حول الملعب على هامش المران الجماعي في إطار البرنامج التأهيلي المحدد لكل منهما.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وفاز الأهلي في آخر مبارياته على الزمالك بهدفين دون رد وتوج  بلقب السوبر المصري في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضي.

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ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الداخلية في اطار منافسات دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة والمحدد لها غدا الأربعاء.

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