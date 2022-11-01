سيد معوض يعلن وفاة والدته: كانت سبب لرحمة ربنا بي.. شاهد

أعلن الكابتن سيد معوض ، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، عن وفاة والدته ونشر صورة تجمعه بها عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام .

وكتب سيد معوض “ انا لله وانا اليه راجعون البقاء والدوام لله وحده وفاة من كانت سبب لرحمة ربنا بي . وفاة امي الغالية اللهم اغفر لها وارحمها واجعلها من اهل الجنة اللهم امين يا رب اللهم ابدلها دارا خيرًا من دارها واهلا خيرا من اهلها ولا نقول الا ما يرضي الله اللهم ارحمها برحمتك يا رحيم ”.



ويذكر أن قال سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن طاهر محمد طاهر قدم نسخة متطورة من مهاجم الجناح السوبر.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،انتقدت أداء طاهر محمد طاهر لكن هذا ما يجب أن يكون عليه الجناح من التأثير.

وأضاف معوض، أجمل ما في مباراة السوبر أن هدفي الأهلي لا يشوبهم الشك حتى نرتاح من التشكيك في أحقية التتويج.

وأتم، الأهلي استحق الانتصار على الزمالك والمباراة كانت في طريقها لتسجيل عدد أكبر من الأهداف.