كان حاسس .. هل تنبأ الشيف أسامة السيد بوفاته؟ |فيديو جراف

استقبل الوطن العربي اليوم خبر وفاة الشيف أسامة السيد بكل حزن وأسى، حيث توفي الشيف الشهير والذي كان يقدم برنامجه مع أسامة أطيب والذي وكان يذاع عبر قناة دبي بعد مرور 9 سنوات قاد فيها البرنامج ليدخل كل بيت مصري وعربي.

وأسهمت رحلة الشيف أسامة في تغيير المفاهيم الغذائية بالوطن العربي، في وقت لم يطلق شخص على نفسه لقب “ شيف ” ولم تكن فيديوهات اليوتيوب وحيل ربات البيوت في يد كل امرأة.



الحلقة الأخيرة من برنامج الشيف أسامة

بصوت هادئ ومحتوى هادف، شغل الشيف أسامة السيد، الذي توفي قبل ساعات بعد صراع مع المرض، مكانة كبيرة، ويظهر ذلك من خلال منشورات النعي التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان الصفحة الرسمية الخاصة به رحيله.



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