عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

في 30 مايو 2013، قدم الشيف أسامة السيد الحلقة الأخيرة من برنامجه الشهير للطهي “مع أسامة أطيب” والذي كان يذاع على قناة دبي، بعد مرور 9 سنوات قاد فيها البرنامج ليدخل كل بيت مصري وعربي، حيث أسهمت رحلته في تغيير المفاهيم الغذائية بالوطن العربي، في وقت لم يطلق شخص على نفسه لقب “شيف” ولم تكن فيديوهات اليوتيوب وحيل ربات البيوت في يد كل امرأة.

الحلقة الأخيرة من برنامج الشيف أسامة السيد

بصوت هادئ ومحتوى هادف، شغل الشيف أسامة السيد، الذي توفي قبل ساعات بعد صراع مع المرض، مكانة كبيرة، ويظهر ذلك من خلال منشورات النعي التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان الصفحة الرسمية الخاصة به رحيله.

كانت الحلقة الأخيرة للشيف أسامة خبير التغذية واستشاري فنون الطهي، والتي خصصها لاسترجاع ذكريات البرنامج واستقبال المكالمات فقط، أشبه بلحظات وداعه عن الحياة وليس البرنامج فقط، حيث تلقى خلالها العديد من الاتصالات من سيدات من أماكن متفرقة من الوطن العربي، وكانت كل مكالمة إما يبكي أو تبكي السيدة المُتصلة.

في بداية الحلقة الأخيرة وجَّه الشيف أسامة الشكر لكل فريق العمل، وقال: “أحب أشكر كل اللي ساعدني من فريق العمل لأن لولاهم مكنتش أقدر أعمل كده وأحب أشكر كل واحد ساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ونشكر وذكريات الصفحة مش هقدر أنساها وتواصلنا فيها لغاية النهاردة”.

بكاء الشيف أسامة على الهواء

قالت له إحدى المتصلات وتدعى سهام من العراق في مداخلة وهي تبكي: “طبعا إنت أحزنتنا بخبر رحيلك عن القناة، نتمنى لك الصحة والعافية وأنت من الأهل ما نقدر ننساك، ومتأثرين بيك، وبعتبرك من الأهل والله”، وكان رده عليها “افتكروني بالدعاء دائما”.

أما المكالمة التي جعلته يبكي كانت من سيدة تدعى “أمل" من فرنسا، وكانت رسالتها له مؤثرة، إذ وصفته بأنه “عوضها عن والدتها المتوفاة” باعتباره من أوائل الطهاة العرب على شاشة التليفزيون.

وقالت: "شو هذا الخبر المفجع، أنا بدي أقول شي يا شيف أنت عوضت كل الفتيات اللي فقدوا أمهاتهم لأني فقدت أمي وأنا سني 6 سنوات واتجوزت ومكنتش أعرف أي شيء وبفضلك عرفت إشيا كتيرة، وأنا كنت نخرج للعالم مش نقدر نعرف حاجة".

مكالمات مؤثرة لوداع الشيف أسامة

كانت المكالمة التالية من “هدى” شيف مصرية كانت قد عملت معه لفترة مسبقا، وقالت له: “عاوزة أحييك كذا مرة، أسامة الشيف اللي علمنا كلنا وكان قدوة في المطبخ وساعدنا نكون ناجحين في بيوتنا ومع أسرتنا”.

وتابعت: "وأحب أحي الشيف أسامة الإنسان اللي خدم الكل، الحوامل والمرضى وكبار السن والاطفال كنت بحب أتفرج على حلقات حضرتك، انت مثال للإنسان اللي مش عاوز ينسى حد وكان ليا الشرف اني اشتغل مع حضرتك واتعلمت منك كل المعاني الجميلة في حياتي وعمري ما هنساك وأفضالك عليا متتعدش ومالهاش حصر وأي مكان هتمشي منه هيكون خسرك فعلا".