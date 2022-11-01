ودع جمهوره برسالة على صفحته.. وفاة الشيف أسامة السيد

توفي مساء أمس الشيف أسامة السيد أحد أشهر الطهاة على مستوى العالم العربي .

جاءت وفاة الشيف أسامة بعد صراع مع المرض حسبما شارك متابعوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يوم 21 سبتمبر الماضي قائلا: أحبائي،،، رجائي أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يدى الرحمن.



وأضاف في أخر كتباته عبر صفحته الرسمية : تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوه خلال رحلتنا سوا، شاركوني بذكرياتكم ومواقفكم ولا تنسوني من الدعاء. مشتاق لتعليقاتكم وتفاعلكم وأعرف أنني مقصر في التواصل معكم، ولكن يعلم الله مدى حبي وشوقي لكم وصعوبة التواصل في الفترة الأخيرة، منذ بدايتي من خلال الراديو والتلفزيون وبعدها عبر منصات التواصل الاجتماعي كان هدفي أن أدخل السعادة والسرور وأشارك معكم بكل ما أعلمه واتعلمه لأكون جزءً من حياتكم اليومية وأخدم الانسانيه. شكرا جزيلا على حبكم ودعائكم



ويُعد الشيف أسامة واحدًا من أشهر وأفضل عشرة طهاة على مستوى العالم أجمع، يعمل مستشارًا لعدة شركات دولية في مجال الطهي والتغذية ، على مدار ثلاثة عقود، أبدع في التقاط أساليب الطهي المعقدة والوصفات الصعبة وتبسيطها لتتحول إلى وصفات سهلة يمكن تطبيقها، ويُعتبر هذا هو حلقة الوصل بينه وبين جمهوره الذي يتابعه بشغف في مختلف أنحاء العالم.

الشيف أسامه السيد

أسامة السيد، شيف مصري، فهو مستشار تغذية ومؤلف ومقدم برامج تلفزيونية، ونائب رئيس جمعية الشيفات المصريين، يعد أحد أشهر الطهاة في العالم العربي ولديه خبرة أكثر من 30 عاما في مجال الطهي.



ولد الشيف أسامة السيد في القاهرة،و بدأ اهتمامه بالطهي من طفولته والذي أختاره كمهنة فيما بعد، له العديد من برامج الطبخ الشهيرة في الوطن العربي منها «مع أسامة أطيب، مطبخ سي السيد ومطبخ أسامة».