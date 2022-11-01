تأسيس فريق راكيت للسيدات .. فيديو

قالت إنجي مختار، مؤسسة فريق راكيت السيدات، إن المواطنين فى الإسكندرية يحبون لعبة الراكيت، معقبة: "بنبقي رايحين للشاطئ من أجل لعب الراكيت".

وأضافت "مختار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن سبب تأسيس فرقة راكيت للنساء فقط كان والدها، لأنه كان يحبها جدا.

وتابعت: "الفكرة بدأت عندما رأيت أن هناك سيدات يخجلون باللعب من الرجال، ففكرت فى إنشاء فريق لأنفسنا ليس فقط على الشاطئ ولكن فى النوادي"، لافتة إلى أنها تدرب السيدات المنضمة للفريق، حيث أنها فى الأسبوع تقابل 120 سيدة.

