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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتعزيز التعاون.. مدير المخابرات التركية يصل الصومال

قائد المخابرات التركية
قائد المخابرات التركية إبراهيم كالين

استقبل مدير وكالة الاستخبارات والأمن الوطني (نيسا) بجمهورية الصومال الفيدرالية، عبد الله محمد علي (سنبلولشي)، قائد المخابرات التركية إبراهيم كالين اليوم الثلاثاء في مقديشو.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا" إن المسؤولين ناقشا قضايا التعاون وتعزيز العلاقة الاستخباراتية بين البلدين.

وركزت المناقشات أيضًا على الهجوم ضد إرهابيي حركة الشباب ودور وكالة المخابرات التركية.

وتعتبر تركيا من الداعمين للصومال في مكافحة الإرهاب وتدريب الجنود ومجالات أخرى.

وأبرمت مقديشيو وأنقرة اتفاقا في فبراير الماضي، يقضي بحماية أنقرة لسواحل الصومال وتدريب القوات البحرية بالإضافة إلى البحث والتنقيب عن الغاز. 

وفي الأول من يناير الماضي وقعت إثيوبيا على مذكرة تفاهم غير قانونية تنص على الحصول على 20 كم من ساحل البحر الأحمر في منطقة أرض الصومال، بغرض إقامة قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذي أغضب الصومال واعتبرته ضمًا لأراضيها وطردت السفير الإثيوبي وأعلنت إغلاق قنصلتي أديس أبابا في أرض الصومال وبونتلاند.

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