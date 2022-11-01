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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب صعقا بالكهرباء وإصابة 2 داخل بيارة صرف صحي بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقي شاب مصرعه صعقا بالتيار الكهربي بقرية فر التابعة لمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية وأصيب اثنان آخران داخل بيارة صرف صحي أثناء محاولة إصلاح العاكس والخاص ببيارة الصرف بعد تعطله، وحدوث ماس كهربائي من المولد الواصل للبيارة وجري نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي فيما يتلقى المصابين العلاج.
كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية ، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد  ، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من الأهالي بمصرع شاب داخل بيارة صرف صحي .
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة  تمي الامديد، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء إصلاح العاكس الخاص ببيارة صرف صحي بقرية ظفر بعد تعطله، حدث ماس كهربائي من المولد الكهربائي الواصل للبيارة ، فاستغاث العمال الموجودين داخل البيارة ، فحاول احدهم إنقاذهم و مساعدتهم على الخروج ، ولكنه أصيب بصعق كهربائي وغرق داخل البيارة.
جرى استدعاء سيارة الإسعاف ونقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى العام ، وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ، وسماع أقوال شهود الواقعة.

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