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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مصنع مخللات بدون ترخيص فى حملة تموينية بالدقهلية

صورة من الحملات
صورة من الحملات

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد دايرة وكيل وزارة التموين وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالدقهلية  عدة حملات لمراقبة الأسواق ومدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين وتحت إشراف على حسن مدير عام شؤن التجارة والرقابة ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية.

  تشكلت الحملة برئاسة سامى ابراهيم وعضوية مصطفى عوض ،  مأمورى الضبط القضائي بالمديرية وبالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالدقهلية برئاسة احمد عبد العزيز مدير الفرع بالدقهلية وعضوية أحمد الدسوقى وأسفرت عن ضبط .

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تم ضبط مصنع مخللات ناحية مركز المنصورة لمخالفته القانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩م لممارسة نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة ومخالفته القانون ٢٨١ لسنة ١٩٩٤م لحيازته مخللات بدون بيانات تدل على انتاجها و صلاحيتها  وتم التحفظ على إجمالى ١٠ طن و ٥٠٠ كيلو جرام مخللات مشكلة الأنواع لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت ناحية قسم ثان المنصورة لمخالفته القانون ١٨١ لسنة ٢٠١٨م لعدم الإعلان عن الأسعار للمواطنين.

 وتم المرور على عدة من المحلات والسلاسل التجارية للتأكد من جوده المعروض من المواد الغذائية والإلتزام بالإعلان عن الأسعار للمواطنين.

وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على استمرار حملاتها فى مواجهة المخالفين.

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الدقهلية مديرية التموين حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك حملة تموينية وكيل وزارة التموين مركز المنصورة مديرية التموين بالدقهلية

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