قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصل للقاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على تلك المناطق
الداخلية تكشف حقيقة واقعة فرد شرطة وأسرته بالمنوفية.. خلافات جيرة
مفاجأة كبيرة.. شوبير: توروب قد يستمر في تدريب الأهلي بهذه الحالة.. وهذا موقف جوميز
رئيس البرلمان الإيراني: واشنطن لا تملك أي أدوات ضغط في المواجهة الاقتصادية مع طهران
بين التتويج والتاريخ.. هل يتمكن برشلونة من كسر عقدة الـ 100 نقطة .. وما المطلوب للوصول اليها ؟
شوبير يكشف تشكيل الأهلي أمام بيراميدز.. 3 مفاجآت مدوية وظهور لاعب أساسي غير متوقع
أحمد موسى ينعى اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء: أحد أبطال القوات المسلحة
رئيس الشيوخ: العامل المصري هو المحور الحقيقي للتنمية والقلب النابض لعجلة الإنتاج
جيش الاحتلال يعلن تدمير عشرات المواقع التابعة لحزب الله بجنوب لبنان
وفاة 3 وإصابة 10 أشخاص..سيارة تطيح بالمواطنين أعلى دائري الوراق
بدء التقديم في مدارس المعاهد القومية للعام الدراسي الجديد ..عبر هذا الرابط
وزير الخارجية الإيراني: أمريكا سبب فشل جولة المفاوضات الأولى
english EN
فن وثقافة

أربع زيجات.. تفاصيل فيلم "الكلام على أيه"

أحمد إبراهيم

يترقب جمهور السينما عرض الفيلم الجديد “الكلام على إيه”، الذي يجمع بين الكوميديا الاجتماعية والطرح الخفيف القريب من الواقع، وسط حالة من الحماس لمعرفة تفاصيله وما يحمله من مفاجآت على مستوى الأحداث والشخصيات.

وطرحت الشركة المنتجة، الإعلان التشويقي الأول للفيلم، تمهيدا لعرضه في دور السينما خلال الفترة المقبلة، حيث كشف البرومو عن أجواء يغلب عليها الطابع الكوميدي القائم على المفارقات غير المتوقعة والمواقف الطريفة. 

قصة فيلم الكلام على أيه

وتدور الأحداث حول أربع زيجات مختلفة تجمع أبطالا من أعمار وخلفيات اجتماعية متباينة، يلتقون جميعا في ليلة واحدة هي الأولى في حياتهم كأزواج، لتبدأ سلسلة من التحديات التي تقلب تلك الليلة رأسا على عقب، وتضع كل ثنائي في اختبارات غير متوقعة قد تنتهي بنتائج غير سعيدة.

أبطال فيلم الكلام على أيه 

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، على رأسهم مصطفى غريب وأحمد حاتم، إلى جانب جيهان الشماشرجي وآية سماحة ودنيا سامي وحاتم صلاح، وكذلك انتصار وسيد رجب وخالد كمال ودنيا ماهر، في توليفة فنية تجمع بين طاقة الشباب وخبرة النجوم الكبار، والفيلم من إخراج ساندرو كنعان وتأليف أحمد بدوي.

وعلى جانب آخر، كان مصطفى غريب قد وجه رسالة اعتذار لطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية خلال تكريمه، معبرا عن امتنانه لكل من دعمه في مشواره، مؤكدا أن قرارات المشاركة في الأعمال الفنية تخضع في النهاية لرؤية المخرج. وأشار إلى أنه قد لا يتمكن أحيانا من تلبية جميع طلبات المساعدة، رغم رغبته في ذلك، موجها رسالة صادقة عكست تواضعه وإيمانه بطبيعة المهنة.

يذكر أن مصطفى غريب يشارك حاليا في فيلم “برشامة” إلى جانب هشام ماجد، والذي حقق نجاحا ملحوظا في دور العرض، حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي ساخر داخل لجنة امتحان، في طرح يعكس مفارقات المجتمع بأسلوب خفيف وممتع.

