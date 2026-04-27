أربع زيجات.. تفاصيل فيلم "الكلام على أيه"

يترقب جمهور السينما عرض الفيلم الجديد “الكلام على إيه”، الذي يجمع بين الكوميديا الاجتماعية والطرح الخفيف القريب من الواقع، وسط حالة من الحماس لمعرفة تفاصيله وما يحمله من مفاجآت على مستوى الأحداث والشخصيات.

وطرحت الشركة المنتجة، الإعلان التشويقي الأول للفيلم، تمهيدا لعرضه في دور السينما خلال الفترة المقبلة، حيث كشف البرومو عن أجواء يغلب عليها الطابع الكوميدي القائم على المفارقات غير المتوقعة والمواقف الطريفة.

قصة فيلم الكلام على أيه

وتدور الأحداث حول أربع زيجات مختلفة تجمع أبطالا من أعمار وخلفيات اجتماعية متباينة، يلتقون جميعا في ليلة واحدة هي الأولى في حياتهم كأزواج، لتبدأ سلسلة من التحديات التي تقلب تلك الليلة رأسا على عقب، وتضع كل ثنائي في اختبارات غير متوقعة قد تنتهي بنتائج غير سعيدة.

أبطال فيلم الكلام على أيه

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، على رأسهم مصطفى غريب وأحمد حاتم، إلى جانب جيهان الشماشرجي وآية سماحة ودنيا سامي وحاتم صلاح، وكذلك انتصار وسيد رجب وخالد كمال ودنيا ماهر، في توليفة فنية تجمع بين طاقة الشباب وخبرة النجوم الكبار، والفيلم من إخراج ساندرو كنعان وتأليف أحمد بدوي.

وعلى جانب آخر، كان مصطفى غريب قد وجه رسالة اعتذار لطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية خلال تكريمه، معبرا عن امتنانه لكل من دعمه في مشواره، مؤكدا أن قرارات المشاركة في الأعمال الفنية تخضع في النهاية لرؤية المخرج. وأشار إلى أنه قد لا يتمكن أحيانا من تلبية جميع طلبات المساعدة، رغم رغبته في ذلك، موجها رسالة صادقة عكست تواضعه وإيمانه بطبيعة المهنة.

يذكر أن مصطفى غريب يشارك حاليا في فيلم “برشامة” إلى جانب هشام ماجد، والذي حقق نجاحا ملحوظا في دور العرض، حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي ساخر داخل لجنة امتحان، في طرح يعكس مفارقات المجتمع بأسلوب خفيف وممتع.