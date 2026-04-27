فن وثقافة

عصام عمر ينتهي من تصوير فيلم فرقة الموت بعد يومين

عصام عمر
عصام عمر
أحمد إبراهيم

قارب الفنان عصام عمر على الانتهاء من تصوير دوره فى فيلم فرقة الموت الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد عز. 

يذكر أن انضم الفنان آسر ياسين إلى أبطال فيلم "فرقة الموت" مع الفنان أحمد عز، ومن المقرر أن يجسد خلال الأحداث شخصية الخط الذي يدور حولها أحداث العمل كما انضمت الفنانة منة شلبي لفريق عمل فيلم فرقة الموت .

فيلم فرقة الموت إخراج أحمد علاءأحمد علاء ومن تأليف صلاح الچهيني، ويعد استكمال للتعاون بين منة شلبي وأحمد عز في السينما بعد أن قدما معا عدد من الافلام ابرزها الجريمة للمخرج شريف عرفه وفيلم بدل فاقد للمخرج أحمد علاء.

من هو عصام عمر 

عصام عمر من أبرز الممثلين الشباب في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث استطاع أن يحقق حضورًا قويًا ونجاحاً كبيرا بأعماله السينمائية والدرامية، تخرج من قسم المسرح بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وقدم العديد من المسرحيات، وبدأ الدخول إلى عالم السينما من خلال الأفلام القصيرة منها: (شيفت مسائي - بطل رأس السنة ).

بدأت شهرة عصام عمر  مع مشاركاته في عدد من الأعمال الدرامية الحديثة، لكن انطلاقته الحقيقية جاءت مع مسلسل "بالطو"، الذي حقق نجاحًا واسعًا وساهم في ترسيخ اسمه كأحد الوجوه الصاعدة بقوة في الساحة الفنية.

إلى جانب “بالطو”، قدم  عصام عمر أعمال أخرى ناجحة أبرزها مؤخراً مسلسلات بطل العالم وعين سحرية، إلى جانب "مسار  إجباري"، وفي السينما حقق نجاحاً كبيرة بأفلامه أبرزها سيكو سيكو الذي احتل المركز الثاني في قائمة الأفلام الأكثر دخلاً في مصر، ورحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو.، وتوج بجائزه أحسن ممثل بسبب دوره في هذا الفيلم، إلى جانب حصوله على جائزة أفضل ممثل من مهرجان «التذوق المسرحي» في دورته الرابعة بالإسكندرية.

