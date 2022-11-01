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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسائل الإعلام الإسرائيلية: نتائج انتخابات الكنيست الأولية تشير بتقدم بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عينات استطلاع نتائج انتخابات الكنيست ترجح حصول الأحزاب العربية على 9 مقاعد في الكنيسيت الإسرائيلي.

كما أشار الإعلام الإسرائيلي، أن كتلة رئيس الوزراء الأسبق نتنياهو تحصل على 62 مقعدًا وفقًا لعينات نتائج الانتخابات، لافته إلى أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية المعلنة تعتمد على عينات وقد تتغير بعد الفرز.

ولفت إلى أن حزب "الصهيونية الدينية" اليميني حل في المركز الثالث في عدد مقاعد الكنيست وفقا لعينات استطلاع النتائج، مشيرة إلى أن كتلة أقصى اليمين التي يتزعمها نتنياهو حصلت وفقا لعينات الاستطلاع على ما بين 61 و62 مقعدا بالكنيست.

ومن جانبها أشارت وكالة الصحافة الفرنسية، أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو يحتل المركز الأول في الانتخابات الإسرائيلية مقتربًا من الحصول على الأغلبية.

ويخوض بنيامين نتنياهو الذي شغل منصب رئيس الوزراء لأطول فترة في تاريخ إسرائيل (73 عاما)، الثلاثاء المقبل، الانتخابات الإسرائيلية التي تجرى للمرة الخامسة منذ العام 2019.

وقام نتنياهو بحملته الانتخابية هذه السنة في سيارة زجاجية ومجهزة أمنيا أطلق عليها اسم "بيبيموبيل" بوحي من سيارة البابا "باباموبيل"، وقد جاب بها أنحاء البلاد.

ورغم أن نتنياهو يخضع لمحاكمة بتهم تتعلق بالفساد، يرى خبراء سياسيون أن قواعد حزب الليكود الذي يتزعمه ستبقى داعمة له.

وهي المرة الأولى التي يخوض فيها الانتخابات منذ أربع سنوات، وهو على رأس المعارضة لا السلطة التي أطيح منها في العام 2021 على يد ائتلاف منوّع.

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