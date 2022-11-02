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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو عن نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي: نقترب من تحقيق انتصار كبير

نتنياهو عن نتائج
نتنياهو عن نتائج انتخابات الكنيست: نقترب من انتصار كبير

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن تحالف أقصى اليمين على مشارف فوز كبير جدا في انتخابات الكنيست.

وأضاف نتنياهو في تصريحات لأنصاره نحن أقرب إلى "نصر كبير" لكننا سنتتظر النتائج، مؤكدا أنه قريب من استعادة السلطة وتشكيل حكومية يمينية.

يأتي ذلك بعدما أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية، أن كتلة اليمين التي يتزعمها بنيامين نتنياهو، تقدمت في النتائج الأولى لعملية الاقتراع.

من جهتها، أفادت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، بأن نسبة التصويت النهائية في انتخابات الكنيست الإسرائيلي بلغت 71.3%، وهي الأعلى منذ 2015.

وتعدّت نسبة التصويت وسط المستوطنين بالضفة المحتلة 60%، بينما تقترب من 85% وسط المتدينين.

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فيما ذكرت القناة "12" العبرية أن النتائج الأولية للعينات التليفزيونية، أظهرت حصول كتلة اليمين بقيادة نتنياهو على 62 مقعدا، وأحزاب حكومة يائير لابيد على 54 مقعدا.

وعقب صدور النتائج الأولية، قال نتنياهو إنها "بداية جيدة"، محذرا من محاولات تزييف الأصوات.

في حين حصلت القائمة العربية المشتركة التي تضم أحمد الطيبي وأيمن عودة على 4 مقاعد، وذلك من أصل 120 مقعدا تمثل إجمالي المقاعد في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست".

وتخوض 40 قائمة الانتخابات الإسرائيلية، لكن استطلاعات الرأي ترجح فوز 11 منها فقط، على أن يتصدر حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو النتائج.

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