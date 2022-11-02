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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل.. أول تعليق من لابيد بعد خسارته أمام نتنياهو في انتخابات الكنيست

أول تعليق من لابيد
أول تعليق من لابيد بعد خسارته أمام نتنياهو بانتخابات الكنيست

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم، إنه سينتظر النتائج النهائية لانتخابات الكنيست، بعد تأكيد النتائج الأولية خسارة معسكره، أمام تحالف اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن لابيد قوله "سننتظر بصبر حتى آخر مظروف"، مضيفا " لم يحسم شيء لغاية الآن في الانتخابات".

من جهتها، أفادت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، بأن نسبة التصويت النهائية في انتخابات الكنيست الإسرائيلي بلغت 71.3%، وهي الأعلى منذ 2015.

وتعدّت نسبة التصويت وسط المستوطنين بالضفة المحتلة 60%، بينما تقترب من 85% وسط المتدينين.

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وأظهرت النتائج الأولية لنتائج الانتخابات الإسرائيلية،  أن كتلة اليمين التي يتزعمها بنيامين نتنياهو، تقدمت في النتائج الأولى لعملية الاقتراع.

فيما ذكرت القناة "12" العبرية أن النتائج الأولية للعينات التليفزيونية، أظهرت حصول كتلة اليمين بقيادة نتنياهو على 62 مقعدا، وأحزاب حكومة يائير لابيد على 54 مقعدا.

في حين حصلت القائمة العربية المشتركة التي تضم أحمد الطيبي وأيمن عودة على 4 مقاعد، وذلك من أصل 120 مقعدا تمثل إجمالي المقاعد في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست".

وتخوض 40 قائمة الانتخابات الإسرائيلية، لكن استطلاعات الرأي ترجح فوز 11 منها فقط، على أن يتصدر حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو النتائج.

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