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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة: نعمل على «تطبيق» لتفعيل التواصل الكامل مع المصريين بالخارج

السفيرة سها جندي،
السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة لشئون المصريين بالخارج

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة لشئون المصريين بالخارج، أنها قامت بعقد اجتماع مع وزير الإتصالات من أجل العمل على وجود تطبيق لكل المصريين بالخارج، وبه كافة المعلومات اللازمة، مشيرة إلى أنه سيكون موجود قريبا.
وقالت سها جندي - في مقابلة مع برنامج "مساء دي إم سي" على قناة "دي إم سي" - إنه جار العمل على تفعيل التواصل مع الجاليات المصرية بشتى الآليات، ومحاولة للتقارب مع المصريين بالخارج والذين يقدر عددهم ما بين 10 إلى 12 مليونا.
وأضافت إن هناك الكثير من الأفكار لوضع معايير للكيانات الخاصة بالمصريين بالخارج، وكذا مدونة سلوك، موضحة أن الوزارة تدرس هذه الأفكار حاليا، للوصول إلى جاليات ناجحة وذات كيانات قوية.
وأوضحت الوزيرة أن هناك برنامجا لتأهيل المصريين للعمل في الخارج، مؤكدة أنه سيتم إرسال عدد من العمالة المصرية لألمانيا، وأيضا الجانب الألماني سيعمل على تدريب العمال المصريين.
وأشارت إلى أن هناك مطالب من أستراليا والمملكة العربية السعودية، باستقطاب العمالة المصرية، نظرا لتميزهم.
وأكدت أنه تم عقد اجتماعات مع أكثر من جهة متخصصة ووزارات لبحث إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج .. كما تم عقد اجتماعات مع كبار المستثمرين للنقاش حول إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج وصندوق استثماري.
وبينت أن الاستثمار في المجال العقاري يتصدر قائمة اهتمامات المصريين بالخارج ويليه الاستثمار الزراعي.
وأفادت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة قدمت تيسيرات عديدة للمصريين بالخارج لاستيراد سيارات بدون ضرائب أو رسوم مقابل وديعة، وأكدت أن هناك اجتماعات لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الخاص باستيراد السيارات للمصريين بالخارج، وسيكون هناك منصة إلكترونية للمصريين بالخارج، سيتم التسجيل عليها لإستيراد السيارات من الخارج.
وأشارت إلى أن سوق السيارات ارتفع في مصر بشكل كبير، وقانون استيراد السيارات من الخارج سيرضي المصريين.
وأوضحت الوزيرة أنها تلقت مجموعة من المقترحات من المصريين بالخارج، حول قمة المناخ القادمة .. وأنها أرسلت تلك المقترحات، للقيادة السياسية، لافتة إلى أن هناك 7 من الخبراء والباحثين في قضايا التغير المناخي سيطرحون قضايا مهمة، من خلال مؤتمر التغيرات المناخية.
وبشأن التيسيرات على الطلاب المصريين في الخارج قالت وزيرة الهجرة إننا قدمنا تيسيرات عديدة للطلاب من أبنائنا الدارسين بالخارج وأصبح لدينا مدارس مصرية، لافتة إلى أن كثير من المصريين بالخارج يرغبون في دخول الجامعات المصرية.
وقالت "نحن على تواصل مباشر بين أبنائنا الطلاب في روسيا وأوكرانيا، مؤكدة أن الدولة المصرية كان لها السبق في نقل معظم الطلاب الموجودين في أماكن الأزمة بروسيا وأوكرانيا إلى مصر .. وهناك آليات لهؤلاء الطلاب لدمجهم في الجامعات المصرية، سواء الجامعات الأهلية والخاصة، على الرغم من عدم وجود مستندات الخاصة بالجامعة، ولكن مع ذلك هناك تنسيق مع وزارة التعليم العالي".
وأضافت إننا نعمل على تقديم تسهيلات عديدة للمصريين بالخارج، منها مبادرة تخفيض أسعار تذاكر الطيران لأسرهم، حيث أن هناك تخفيضا على تذاكر الطيران يصل إلى 25% لأسر المصريين بالخارج، ومزايا أخرى عديدة يتم تقديمها لهم.

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