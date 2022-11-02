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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة شتوية.. سلمى أبو ضيف تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

حرصت الفنانة سلمى أبو ضيف على مشاركة جهورها إطلالة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وخطفت سلمى أبو ضيف أنظار جمهورها بإطلالة  شتوية جذابة من سيارتها، مما حاز على إعجاب متابعيها.

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وتشارك سلمى أبو ضيف بطولة مسلسل مع النجوم باسل خياط، وريهام عبد الغفور، وباسم سمرة، وآدم الشرقاوي، ومحمد علاء، وتامر نبيل، والمسلسل من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.

وتستمر في تقديم أدوار مميزة ومتنوعة هذا العام، بعد أن نجحت في خطف الأنظار في موسم رمضان 2022 بتقديم ثلاث شخصيات مختلفة، حيث شاركت كضيفة شرف في مسلسلي “الاختيار 3” و"سوتس بالعربي"، كما قدمت شخصية ولاء في مسلسل “راجعين يا هوى”، والتي حازت على اهتمام وتعاطف الجمهور.

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