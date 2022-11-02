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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القمة العربية.. الانتهاء من صياغة إعلان الجزائر

الجزائر
الجزائر

أعلنت الجزائر، اليوم الأربعاء، باعتبارها رئيسة للقمة العربية المنعقدة الآن، انتهاء صياغة إعلان الجزائر وسيتم إعلانه في ختام أعمال القمة مساء اليوم.

وتستكمل القمة العربية في دورتها الـ 31 يومها الثاني والأخير، وسط حضور كبير من القادة والزعماء العرب، وبرئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للقمة.

وفي كلمته، قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن إسرائيل تقوم بعرقلة حل الدولتين ولم تترك لنا خيارا سوى إعادة النظر في مجمل العلاقات معها.

وأضاف الرئيس الفلسطيني، أننا سنعيد النظر في مجمل علاقاتنا مع إسرائيل بسبب سياساتها الممنهجة لتدمير حل الدولتين، لافتا إلى أن إسرائيل تتنكر للاتفاقات الموقعة معها وتستمر في ممارستها أحادية الجانب.

ووجه عباس كلمته للقادة العرب، قائلا: "ننتظر دعمكم بتشكيل لجنة عربية للتحرك على دوليا من أجل الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن فلسطين تتطلع إلى الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وأشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن إسرائيل تدمر حل الدولتين على نحو ممنهج.

وتابع الرئيس الفلسطيني: "نحن لا نتمتع بأي حماية وإسرائيل تواصل سياسة الاعتداء على الشعب الفلسطيني".

وطالب عباس، بتنفيذ قراري الأمم المتحدة 181 و194، لافتا إلى أن إسرائيل لم تلتزم بقراري الأمم المتحدة الذين اشترطتهما عليها لقبول انضمام تل أبيب إليها.

وأكمل حديثه قائلا: "يجب منع الدول من نقل سفارتها إلى القدس"، مشيرا إلى أهمية التنسيق والتعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات.

وأضاف الرئيس الفلسطيني، في كلمته بالقمة العربية، أن رواية الفلسطينية بشأن قضية البلاد غائبة لدى الغرب، مطالبا المجتمع الدولي بتشكيل لجنة قانونية عربية لملاحقة الجرائم ضد الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأشرس حملة تهويد إسرائيلية لتهويد القدس.

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