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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة: القمة العربية تستهدف تحقيق التكامل بين الأشقاء في ظل التحديات المشتركة

ميرال جلال الهريدي،
ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن

أشادت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال القمة العربية المنعقدة بالجزائر، قائلة: أعربت الكلمة عن حجم التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجه المنطقة والعالم، داعيه المجتمع العربي للتكاتف وتوحيد الصف العربي من أجل مواجهتها ودعم آليات العمل المشترك لدحر أي مخاوف أو تهديدات توجه للشعوب العربية.

وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن كلمة الرئيس السيسى بعثت بالعديد من الرسائل الهامة التي تستهدف دعوة الدول العربية كافة لتجديد عزيمة الصمود من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية والتصدي لأي شكل من أشكال التدخلات الخارجية، هذا بجانب تأكيد سيادة على أن " التكامل العربي يساهم بشكل كبير في مواجهة الازمة الراهنة " .

وأشارت الهريدى، إلى أن الدولة المصرية ما زالت تتمسك بكافة مبادئها التي أعلنتها أمام العالم في كافة المحافل والقمم السابقة بضرورة إنهاء أي تدخلات خارجية تجاه أي دولة عربية، وأن الشعوب وحدها هي من تملك صنع قرارها وتحديد مصيرها.

ولفتت أن القمة العربية الحالية تستهدف استعادة روح الأمة العربية والتأكيد على حق الشعوب العربية في العيش في سلام وأمان واستقرار دون وصاية أو تدخلات خارجية، مشيرة إلى أن تأكيد الرئيس خلال كلمته على أن الأمن القومي العربي لا يتجزأ وانما كل التهديدات سواء التي تواجه دول الخليج أو المغرب العربي تصب جميعا في المنطقة العربية، ولا بد من التكاتف بين رؤساء وملوك الدول العربية من أجل دحر التحديات وإعلاء العمل العربي المشترك .

وأشادت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بتأكيد الرئيس على أهمية الاستمرار في حث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية وحسن النوايا اللازمين للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي، لافتة إلى أن الرئيس السيسى حريص على تمسك الدولة المصرية بالمعاهدات والحلول السلمية من أجل تحقيق مصالح شعوب الدول الثلاثة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة العربية الجزائر التحديات الاقتصادية التكامل العربي

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